ترامب يتخذ قراراً سيُشعل به أمريكا في حال إعلان هزيمته وفوز بايدن بالرئاسة

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب لن يعترف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي يجري فرزها حالياً، وذلك في حال الإعلان عن فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت قناة (CBS) الأمريكية، نقلاً عن مصادر في حملة ترامب لم تسمها، إنه لا يخطط للاعتراف بهزيمته حتى لو تم إعلان أن جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة، مشيرةً إلى أنه يستعد لمعركة قضائية للطعن في شرعية الانتخابات.

والليلة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا تم احتساب ما وصفها بـ “الأصوات الشرعية”، ستكون النتيجة فوزه “بسهولة”.

وقال: “إذا تم احتساب الأصوات الشرعية، فأنا سأفوز بسهولة، ولكن إذا تم احتساب الأصوات غير الشرعية ستسرق منا الانتخابات”.

وأشار ترامب إلى وجود عدد مقلق من المخالفات، متهماً الفاسدين بمحاولة سرقة الانتخابات.

واعتبر أنه قد يكون تراجع بعض الشيء في جورجيا، لكنه في طريقه للفوز في أريزونا كما وصف طريقة فرز الأصوات في بنسلفانيا بأنها جزء من آلة الفساد للديمقراطيين.

وشدد ترامب على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، قائلاً: “لن نسمح للفاسدين بسرقة الانتخابات منا، وهدفنا حماية نزاهة الانتخابات ونحن لن نسمح بإسكات ناخبينا”.

وأعاد إلى الأذهان أنه قد قدم دعاوى إلى المحاكم في عدة ولايات بشأن الانتخابات، ولم يستبعد أن تصل القضية إلى المحكمة العليا، معرباً عن أمله في تصحيح المسار، مشدداً على أن الحديث لا يدور عمن هو الفائز وإنما عن نزاهة الانتخابات الأمريكية وعدم جواز سرقتها.

هذا ولا تزال الأنظار متوجهة إلى 5 ولايات أساسية في الانتخابات الأمريكية 2020 يتقدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في 3 منها في حين يتقدم منافسة الديمقراطي، جو بايدن، بولايتين.

من جهته، دعا بايدن، إلى الهدوء في شتى أرجاء البلاد، معرباً عن ثقته بإعلانه الفائز في الانتخابات.

وقال: “الديمقراطية تشوبها الفوضى أحيانا، لذا فهي تتطلب القليل من الصبر أيضا”.