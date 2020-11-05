أول تعليق رسمي على “جريمة البريمي” التي أثارت الذعر في سلطنة عمان والشرطة تفك اللغز

أقرت السلطات العمانية بصحة الأنباء المتداولة بشأن جريمة بشعة وقعت في محافظة “البريمي”، وأصدرت بيانا بشأن الجريمة عقب العثور على جثتين مقطعتين لسيدة وابنتها داخل سيارة.

وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان لها إن قيادة شرطة محافظة البريمي بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية ألقت القبض على شخصين بتهمة قتل امرأتين من ذاتِ جنسيتهما.

قيادة شرطة محافظة البريمي بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية تُلقي القبض على شخصين بتهمة قتل امرأتين من ذاتِ جنسيتهما، والقضية قيد الإجراءات.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 5, 2020

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وأفاد بيان الشرطة عبر صفحته الرسمية بتويتر والذي رصدته (وطن) بأن القضية قيد الإجراءات، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وكان الإعلامي الكويتي المتخصص بالحوادث والجرائم، أبو طلال الحمراني كشف أمي تفاصيل جريمة بشعة بولاية البريمي بسلطنة عُمان، راح ضحيتها امرأة سورية وابنتها، عُثر على جثتيهما مقطعتين في صندوق سيارة.

وفي سلسلة بتغريدات رصدتها “وطن” عبر “تويتر”، قال “الحمراني” إن الأجهزة الأمنية بعُمان عثرت على جثة إمرأة سورية تدعى “ف، م” وابنتها مقطعتين في صندوق مركبة نوع هونداي حمراء.

وأشار “الحمراني” إلى أنه تم الإبلاغ عن فقدان القتيلتين، قبل يومين وعثر عليهن يوم أمس بعد بلاغ من أحد المارة بوجود دماء تخرج من صندوق مركبة متوقفة في مواقف قريبة من أحد الأسواق في البريمي.

هذا وذكر ناشطون عُمانيون أن الضحية السورية كانت متزوجة من إماراتي، وبعد طلاقها قدمت إلى عُمان وبحوزتها الكثير من النقود والذهب.

وبعد اختفائها، قام نجلها – بحسب رواية الناشطون – بإبلاغ الأجهزة الأمنية لأنها لم ترد على اتصالاته لمدة يومين.

وتم اكتشاف أمرها بعدما بدأت رائحة العفن تفوح من سيارة، وبدا الدم ظاهراً على الصندوق من الخلف، فأبلغ السكان القريبون من السوق، الشرطة التي وجدت أن آخر اتصال في هاتف الضحية كان من شخص عُماني، ولا تزال التحقيقات جارية.

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