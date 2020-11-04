وصول مسؤول عسكري أردني كبير الى مستشفى اسرائيلي للعلاج من كورونا
وصول مسؤول عسكري أردني كبير الى مستشفى اسرائيلي للعلاج من كورونا
الهدهد

مسؤول عسكري أردني كبير يُنقل بحالة خطيرة إلى مستشفى إسرائيلي .. و”كوهين” يستفز الأردنيين بتغريدة

كتب وطن
0

أكدت وسائل اعلام عبرية مساء الأربعاء، وصول شخصية طبية عسكرية أردنية كبيرة، لتلقي العلاج في مستشفى “” التابع للاحتلال في القدس المحتلة، بعد إصابته بفيروس .

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قال فيه المصوّر إن طائرة أردنية حطّت في ساحات مستشفى “هداسا” .

شاهد أيضا: علامة “حسن خاتمة”.. “شاهد” آخر كلمات النائب الأردني يحيى السعود قبل وفاته بساعات قليلة

من جانبه، قال الصحفي الاسرائيلي “شمعون اران” عبر تويتر، إنّ الشخصية التي وصلت إلى المستشفى هو مدير عام الخدمات الطبية الملكية الاردنية، حيث تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنّه بحالةٍ خطيرة.

وقال إنّ التعاون العسكري والاستخباراتي بين إسرائيل الأردن والسلام بين البلدين مكّن من نقله إلى إسرائيل بسرعة للعلاج الطبي الطارئ.

كما أكد الصحفي الاسرائيلي “جاي معيان” عبر تويتر أن عادل الوهادنة مدير عام الخدمات الطبية الملكية الاردنية هو المسؤول الأردني الكبير الذي تم إسعافه بالمروحية إلى مستشفى “هداسا عين كارم” .

يشار إلى أنه تم الاعلان قبل أيام عن اصابة مدير الخدمات الطبية في بفيروس كورونا.

من جانبه، علّق الصحفي الاسرائيلي “إيدي كوهين” بسخرية على وصول المسؤول الأردني للعلاج في مستشفى إسرائيلي وقال في تغريدة: “شوفوا يا عرب مين يتلقى العلاج في . مدير عام الخدمات الطبية الملكية طلب مسبقا من الملك اذا تدهورت صحتي اطلب منك ان ترسلني بواسطة هليكوبتر الى هداسا لان الاطباء الصهاينة احسن بكثير من الاطباء الاردنيين” .

ولم يصدر عن السلطات الأردنية -حتى ساعة كتابة هذا الخبر- أي تعليق على ما نشره الاعلام العبريّ.

طالع أيضا: الوضع خرج عن السيطرة تماما في الأردن.. وهذا ما دعت إليه الإفتاء المواطنين “حتى يرفع الله البلاء”

قد يعجبك ايضا
الهدهد

علامة “حسن خاتمة”.. “شاهد” آخر كلمات النائب الأردني يحيى…

الهدهد

ضربة قاصمة لاقتصاد المملكة.. هبوط كارثي لأرباح أرامكو وما حدث غير مسبوق في تاريخ…

الهدهد

حكام الإمارات أصبحوا “فئران تجارب”.. “شاهد” محمد بن راشد…

الهدهد

حاصروه واعتقدوا انهم كسبوا.. “شاهد” ما قاله أمير قطر تميم بن حمد عن…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.