مسؤول عسكري أردني كبير يُنقل بحالة خطيرة إلى مستشفى إسرائيلي .. و”كوهين” يستفز الأردنيين بتغريدة

أكدت وسائل اعلام عبرية مساء الأربعاء، وصول شخصية طبية عسكرية أردنية كبيرة، لتلقي العلاج في مستشفى “هداسا عين كارم” التابع للاحتلال في القدس المحتلة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قال فيه المصوّر إن طائرة أردنية حطّت في ساحات مستشفى “هداسا” .

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من جانبه، قال الصحفي الاسرائيلي “شمعون اران” عبر تويتر، إنّ الشخصية التي وصلت إلى المستشفى هو عادل الوهادنة مدير عام الخدمات الطبية الملكية الاردنية، حيث تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنّه بحالةٍ خطيرة.

🇮🇱🇯🇴

كبير ضباط سلاح الطب #الاردني هو الشخصية العسكرية الأردنية الكبيرة الذي نقل

بصورة عاجلة الى مستشفى هداسا عين كرم ألليلة

لتلقي العلاج الطبي الطارئ إثر تدهور حالته الصحية بسبب فيروس #كورونا

فهو بحالة صحية خطيرة!! pic.twitter.com/kA9JM5gpyf — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 4, 2020

وقال إنّ التعاون العسكري والاستخباراتي بين إسرائيل الأردن والسلام بين البلدين مكّن من نقله إلى إسرائيل بسرعة للعلاج الطبي الطارئ.

ألعميد الطبيب عادل الوهادنه هو مدير عام الخدمات الطبية الملكية #الأردنية ألتعاون العسكري والاستخباراتي

بين #إسرائيل 🇮🇱و #الأردن 🇯🇴 والسلام بين البلدين مكّن من نقله إلى إسرائيل بسرعة للعلاج الطبي الطارئ

ونأمل بأن يتماثل للشفاء العاجل 🙏🇦🇪🇮🇱 @ArmedForcesJO @KingAbdullahII pic.twitter.com/GE5bUhWQuD — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 4, 2020

كما أكد الصحفي الاسرائيلي “جاي معيان” عبر تويتر أن عادل الوهادنة مدير عام الخدمات الطبية الملكية الاردنية هو المسؤول الأردني الكبير الذي تم إسعافه بالمروحية إلى مستشفى “هداسا عين كارم” .

#عاجل#خاص

مدير عام الخدمات الطبية الملكية الاردنية عادل الوهادنة المسؤول الأردني الكبير الذي تم إسعافه بالمروحية إلى مستشفى "هداسا عين كارم" في #إسرائيل .

وقد أعلن الجيش الأردني في بيان على موقعه الرسمي يوم الأحد إصابته بفيروس كورونا. pic.twitter.com/U1NUfJr7dh — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) November 4, 2020

يشار إلى أنه تم الاعلان قبل أيام عن اصابة مدير الخدمات الطبية في الاردن بفيروس كورونا.

من جانبه، علّق الصحفي الاسرائيلي “إيدي كوهين” بسخرية على وصول المسؤول الأردني للعلاج في مستشفى إسرائيلي وقال في تغريدة: “شوفوا يا عرب مين يتلقى العلاج في اسرائيل. مدير عام الخدمات الطبية الملكية طلب مسبقا من الملك اذا تدهورت صحتي اطلب منك ان ترسلني بواسطة هليكوبتر الى هداسا لان الاطباء الصهاينة احسن بكثير من الاطباء الاردنيين” .

شوفوا يا عرب مين يتلقى العلاج في اسرائيل. مدير عام الخدمات الطبية الملكية طلب مسبقا من الملك اذا تدهورت صحتي اطلب منك ان ترسلني بواسطة هليكوبتر الى هداسا لان الاطباء الصهاينة احسن بكثير من الاطباء الاردنيين . https://t.co/ZuIL0ohfB6 — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) November 4, 2020

ولم يصدر عن السلطات الأردنية -حتى ساعة كتابة هذا الخبر- أي تعليق على ما نشره الاعلام العبريّ.

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