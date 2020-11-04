فيديو جنسي لناشطة عراقية شهيرة مع نواب برلمانيين يقلب العراق.. ماري محمد انهارت وكشفت ما حدث

ضجة مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بموجة جدل واسعة عقب خروج ناشطة عراقية شهيرة اختطفت خلال احتجاجات العراق في شريط فيديو انتشر، الاثنين، زعمت فيه أنها أقامت علاقة جنسية مع نائب عراقي.

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها المقطع خرجت الناشطة “ماري محمد” في فيديو جديد تراجعت فيه عن روايتها، قائلة إنها كانت محتجزة تحت تهديد السلاح وأجبرت على تصوير الفيديو أثناء أسرها.

وكان انتشر فيديو للناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، تحدثت فيه عن علاقتها المزعومة بالنائب العراقي، عبد الله الخربيط، من تحالف “القرار العراقي”.

#اخوه_ماري_ونفتخر

الفيديو الذي نشر اليوم ضد الناشطة ماري محمد قديم تم تسجيله عند خطفها قبل عشرة اشهر وابتزازها به واليوم نشره ربع الله حامين الاعراض وفعلوا نفس الشي مع صبا المهداوي

اسلوب ايراني خامنائي ينفذه الذيول الولائيين للطعن بشرف العراقيات

ألا تبت ايديكم#ماري_اشرف_منكم pic.twitter.com/sP4U6dBoHD — Basim Alkhazraji (@AlKhazraji_75) November 2, 2020

ثم تابعت “الفيديو طويل ولم أتحدث عن عبد الله فحسب، بل تم نشر هذا الجزء فقط”. وأضافت “لا أعرف النائب الشيخ عبد الله إطلاقا ولا يمكنني الحديث عنه بهذه الطريقة السيئة”.

وأضافت “رفضت تصوير الفيديو، وقالوا إنهم سيقتلونني إذا لم أفعل ذلك، قالوا لي إنهم لن ينشروا حتى مقاطع الفيديو هذا إلا إذا عدت إلى الاحتجاجات، وذلك عندما قبلت القيام بذلك”.

ماري محمد كانت من بين آلاف العراقيين الذين نزلوا إلى الشوارع، في أكتوبر 2019، مطالبين بالإصلاح ووضع حد للفساد.

واختطفت ماري، في 8 نوفمبر 2019، قرب ساحة التحرير ببغداد من قبل مجموعة مجهولة واحتجزت لمدة 11 يوماً.

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