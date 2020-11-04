“شاهد” نشر فيديو للفنانة السورية دانا جبر بعد فضيحة صورها الجنسية المسرّبة!

عادت الفنانة السورية دانا جبر لتتصدر اهتمام روّاد مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما نُشرت صور لها بإطلالة هندية .

إطلالة دانا جبر كانت من مسلسل “سنة أولى زواج” الذي عرض عام 2018 في حلقة حملت عنوان

“شو أكتر شي بیلفت قصي بالتلفزیون الھندي؟”.

وشارك دانا الدور الفنان یزن السید، وكان المسلسل وقتھا یتناول المفارقات الاجتماعیة والمشكلات

التي تنشب بین الزوجین مع بدایة حیاتھما المشتركة في إطار كومیدي بعید من المبالغة.

واقتطع متابعون المشھد الذي جسدت فیه دانا جبر بأنھا هندیة للفت انتباه زوجھا “یزن السید” في المسلسل بسبب حب الأخیر للدراما الھندیة.

وارتدت الفنانة السورية دانا جبر الزي التقلیدي الهندي وقامت بتأدیة حركات ورقصات على طریقة النجمات هناك. لكن زوجھا في العمل الدرامي صدم منھا ولم یعجبه تصرفھا.

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يشار إلى أنّ دانا جبر تعرضت لفضيحة مدوية مؤخراً بعدما انتشرت لها صور ومشاهد عارية وبأوضاع مختلفة من قبل مجهول قام بسرقة هاتفها وتسريب صورها الخاصة.

واعتبرت الفنانة في حينه أنّ ما تعرضت له حملة شرسة لتشويه سمعتها والنيل من نجومتيها.