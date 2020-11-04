متحرشة المدينة المنورة
متحرشة المدينة المنورة
حياتنا

“شاهد” فتاة سعودية “وقحة” تتحرش بشاب في المدينة المنورة وتثير موجة غضب واسعة!

كتب Author 2
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، أثارت فتاة غضباً واسعاً في المجتمع السعودي، إثر انتشار فيديو لها أثناء تحرشها بأحد الشباب في .

 

وظهرت الفتاة بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي تُخرج رأسها من السيارة باتجاه سيارة بجانبها، وتتحرش بشاب مُتلفظة بكلمات إيحائية فجة، وخادشة للحياء.

 

وتصدر هاشتاج التريند الأول في ، عَبَّرَ خلاله الناشطون عن شعورهم بالصدمة من المقطع، ووصول بعض الفتيات إلى هذا المستوى من الانحدار الأخلاقي في المملكة في عهد .

 

وطالب السعوديون بتفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرة أخرى، والتي تم تقليص صلاحياتها، وإحلال هيئة الترفيه بدلاً عنها.

 

بينما عبر غير السعوديون عن غضبهم من كون الواقعة بالمدينة المنورة، وكتب أحدهم أن يأتون للتوبة في المدينة المقدسة، بينما أهلها يدنسونها بأفعالهم وتصرفاتهم.

 

وليست الحادثة الأولى المُشابهة في المملكة، فقد تحرش عدد من الفتيات بشبان في مكان عام. وانتشر حينها مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات بينما كانت تسير برفقة فتاة أخرى على الأقل. وبدا أن الفتيات يتعرضن لتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير. الذي يقول مدونون إنه بالقرب من مجمع تجاري بمدينة جدة.

 

لكن اتهامات التحرش انقلبت عليها بعد تداول الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين الذين يقولون إن الفتاة هي من تحرشت بالشبان كما يظهر في الفيديو.

شاهد أيضا: فيديو صادم من مكة المكرمة .. طفل يصرخ بألم خلال تعرّضه للتحرش داخل أحد المنازل!!

 

 

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