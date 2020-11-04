“شاهد” فتاة سعودية “وقحة” تتحرش بشاب في المدينة المنورة وتثير موجة غضب واسعة!

متحرشة المدينة المنورة، أثارت فتاة سعودية غضباً واسعاً في المجتمع السعودي، إثر انتشار فيديو لها أثناء تحرشها بأحد الشباب في المدينة المنورة.

وظهرت الفتاة بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي تُخرج رأسها من السيارة باتجاه سيارة بجانبها، وتتحرش بشاب مُتلفظة بكلمات إيحائية فجة، وخادشة للحياء.

وتصدر هاشتاج #متحرشه_المدينه_المنوره التريند الأول في المملكة، عَبَّرَ خلاله الناشطون عن شعورهم بالصدمة من المقطع، ووصول بعض الفتيات إلى هذا المستوى من الانحدار الأخلاقي في المملكة في عهد محمد بن سلمان.

#متحرشه_المدينه_المنوره واللهي يعني صرت استحي اقول اني من المدينه ع القرف اللي جالسه اشوفو الواحد مايدري شيقول🤢🤢🤢 — 𝑀♒︎ (@12uvx) November 4, 2020

#متحرشه_المدينه_المنوره بنتك وأختك عندها جوال ونت عندك خبر من تراسل من وراك؟ عمرك فتحت جوالها وشفت وش فيه ومن تراسل؟ اذا لا فأنت… 👇🏼 pic.twitter.com/d7VvuDgc6d — 🏵️🏵️🏵️ (@zlg44) November 4, 2020

اقسم بالله اني انقهر يوم اشوف العينات ذي تنتشر بيننا #متحرشه_المدينه_المنوره — عبدالله العتيبي (@KingAl3tibi) November 4, 2020

اقسم بالله عفن والله يعين من الجاي #متحرشه_المدينه_المنورة pic.twitter.com/FFXhcoYWAu — Thamer (@vxzk91) November 4, 2020

وطالب السعوديون بتفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرة أخرى، والتي تم تقليص صلاحياتها، وإحلال هيئة الترفيه بدلاً عنها.

ياليت يا اخوانا السعوديين بعد ماشفنا البلاوي ال تصير وآخرها #متحرشه_المدينه_المنورهً نرفع هاشتاج #نطالب_بعودة_الهيئة

الله يسترنا والمسلمين جميعا — مؤسسة الأمانة المثالية (@elamanaalmethal) November 4, 2020

الله يلعن الي يخلف من هالبنات ولا يربيهم.. انتبه لبناتك الله ياخذك ياوضيع ياديوث ياساقط لامروة ولاشرف.

اذا هذا بالمدينة اجل وشلون الوضع بغيرها😔 #متحرشه_المدينه_المنوره pic.twitter.com/vxiaidUxOk — light- (@PJb9m) November 4, 2020

#متحرشه_المدينه_المنوره

اذكروا بدعوة من قال يوماً : عندما تكبرون ويخرج من أصلابكم فتيات حينها ستعرفون قيمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. pic.twitter.com/2QyGqrRG61 — Saif.Alanzi🇸🇦 (@saifalanzi999) November 4, 2020

بينما عبر غير السعوديون عن غضبهم من كون الواقعة بالمدينة المنورة، وكتب أحدهم أن المسلمين يأتون للتوبة في المدينة المقدسة، بينما أهلها يدنسونها بأفعالهم وتصرفاتهم.

ماتبي تصير مطوع ومسلم مره لاتصير كافر ومنافق مره ك شخص عشت طفولتي في استراليا وزرت دول كثيره الصراحه الشعب السعودي اذا صارو على راحتهم راح يجيبون العيد لازم يكون عندهم منطق اذا سويتو الي تبون بشي بسيط مو يتعدى قلةالأدب خذو راحتكم بس اذاسويتي شي مايصلح ابدا#متحرشه_المدينه_المنوره — mohameed (@mohamee66862781) November 4, 2020

وليست الحادثة الأولى المُشابهة في المملكة، فقد تحرش عدد من الفتيات بشبان في مكان عام. وانتشر حينها مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات بينما كانت تسير برفقة فتاة أخرى على الأقل. وبدا أن الفتيات يتعرضن لتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير. الذي يقول مدونون إنه بالقرب من مجمع تجاري بمدينة جدة.

لكن اتهامات التحرش انقلبت عليها بعد تداول الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين الذين يقولون إن الفتاة هي من تحرشت بالشبان كما يظهر في الفيديو.

اذا لم يكن الأدب وحسن الخلق نتاج التربية المنزلية المأخوذة من التعاليم الاسلامية فلن يكون هناك أدب في الاماكن العامة الا بتطبيق القوانين الصارمة التي تحمي الجميع ومن الجنسين . #متحرشين_لو_برستيج pic.twitter.com/Ku7Wz0YjBI — قناة ا بـ ـو حـ ـسـ ـن (@Mbm20007) February 28, 2020

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