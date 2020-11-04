تعرضت طالبة جامعية مصرية إلى جريمة تحرش لا أخلاقية من قبل طبيب داخل سيارة ميكروباص، حيث كانت في طريقها إلى جامعة الزقازيق.

وفوجئت الطالبة بالطبيب وهو يُمارس العادة السرية أمامها، فصرخت الفتاة ليتوقف السائق على صرخاتها ويمسك ركاب السيارة بالمتهم.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة القبض على الطبيب، وضربه من قبل المتواجدين انتظاراً لحضور القوات الأمنية بعد إخطار الشرطة.

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وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على المتهم، وتبين أنه طبيب بشري بجامعة الزقازيق، متهم بارتكاب فعل فاضح وهو ممارسة العادة السرية بجوار فتاة والتحرش بها داخل ميكروباص أجرة، كانا يستقلانه بالقُرب من مبنى الجامعة.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن مصادر أمنية، إن الشرطة ألقت القبض على المتهم بعد أن تمكن ركاب السيارة من الإمساك به وتسليمه إلى الشرطة عقب استغاثة الطالبة وصرخاتها من تصرف المتهم المشين، مشيرة إلى أن الشرطة حررت محضرًا بالواقعة، وأن الطبيب أنكر تلك الفعلة، وادعى أن الطالبة لفقت له تلك الاتهام، موضحة أن تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث سوف تكشف عن تفاصيل الواقعة.

كما تبين أن المتهم معيد في كلية الطب جامعة الزقازيق، وأن الجامعة فتحت تحقيقًا إداريًا في الواقعة، ولم يصدر عنها أي قرارات حتى الآن.

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة للتحقيق مع المتهم بتهمة التحرش وهتك العرض وارتكاب فعل فاضح في مكان عام، وبدأت النيابة على الفور، تحقيقاتها مع المتهم، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة، واستدعت 3 من شهود العيان على الحادث.

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