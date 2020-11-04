أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
الهدهد

“شاهد” أمير قطر يؤدي صلاة الاستسقاء ويقلب ردائه بعد الصلاة مثيراً تفاعلاً واسعاً.. ماذا يعني ذلك؟

كتب وطن
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أثار ، تفاعلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو له وهو يؤدي ويقوم بقلب ردائه ولبسه بالمقلوب.

 

المقطع المصور بثته قناة “قطر” الرسمية عقب إقامة صلاة الاستسقاء، ويظهر فيه الأمير وقد قام بقلب ردائه ولبسه بالمقلوب. وجاء في التغريدة “سمو أمير البلاد وجموع المصلين يقتدون بالرسول الكريم ﷺ بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء”.

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ونشرت الشيخة مريم آل ثاني، المقطع معلقة عليه بالقول..:” حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أدى صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى الوجبة، وقد اقتدى بالرسول الكريم ﷺ بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء”.

 

كما ونشر صاحب الحساب “خالد الجاسم”، المقطع قائلا “سمو الأمير وجموع المصلين يقتدون بالرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء”.

 

وعلق الاعلامي القطري، عبدالله العذبة على الفيديو المتداول قائلاً :” الشيخ #تميم_بن_حمد أمير دولة #قطر يؤدي مع جموع المصلين، #صلاة_الاستسقاء إحياءا لسنة رسولنا الكريم محمد بن عبدالله الهاشمي ﷺ وعلى آله طلبا لنزول الغيث من الله الرحمن الكريم..اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.. آمين

 

 

شارك أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، جموع المصلين في أداء صلاة الاستسقاء في العاصمة القطرية ، إحياء لسنة (ص) ؛ طلبا لنزول .

 

ويؤدي المسلمون في أنحاء العالم صلاة الاستسقاء؛ طلبا للمطر في أوقات الجفاف وامتناع المطر، وتؤدي دول الخليج صلاة الاستسقاء مرة واحدة على الأقل سنويا، فيما تؤديها عدة مرات في العام الواحد.

 

وعادة ما تصدر الدعوة لصلاة الاستسقاء في دول الخليج من وزارات الأوقاف، فيما تصدر في السعودية ببيان من العاهل السعودي.

 

 

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