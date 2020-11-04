“شاهد” أمير قطر يؤدي صلاة الاستسقاء ويقلب ردائه بعد الصلاة مثيراً تفاعلاً واسعاً.. ماذا يعني ذلك؟

أثار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تفاعلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو له وهو يؤدي صلاة الاستسقاء ويقوم بقلب ردائه ولبسه بالمقلوب.

المقطع المصور بثته قناة “قطر” الرسمية عقب إقامة صلاة الاستسقاء، ويظهر فيه الأمير وقد قام بقلب ردائه ولبسه بالمقلوب. وجاء في التغريدة “سمو أمير البلاد وجموع المصلين يقتدون بالرسول الكريم ﷺ بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء”.

سمو أمير البلاد وجموع المصلين يقتدون بالرسول الكريم ﷺ بقلب الرداء بعد أداء #صلاة_الاستسقاء ⁧#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/yUMCJvWeFz — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2020

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ونشرت الشيخة مريم آل ثاني، المقطع معلقة عليه بالقول..:” حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أدى صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى الوجبة، وقد اقتدى بالرسول الكريم ﷺ بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء”.

حضرة صاحب السمو الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أدى صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى الوجبة، وقد اقتدى بالرسول الكريم ﷺ بقلب الرداء بعد أداء #صلاة_الاستسقاء @TamimBinHamad pic.twitter.com/poVN1W35np — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 5, 2020

كما ونشر صاحب الحساب “خالد الجاسم”، المقطع قائلا “سمو الأمير وجموع المصلين يقتدون بالرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء”.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرنا المفدى، يؤدي مع جموع المصلين #صلاة_الاستسقاء إحياء لسنة الرسول محمد ﷺ طلباً لنزول الغيث 🌧 .،#الدوحة #قطر pic.twitter.com/K1KIOHpEgH — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 5, 2020

وعلق الاعلامي القطري، عبدالله العذبة على الفيديو المتداول قائلاً :” الشيخ #تميم_بن_حمد أمير دولة #قطر يؤدي مع جموع المصلين، #صلاة_الاستسقاء إحياءا لسنة رسولنا الكريم محمد بن عبدالله الهاشمي ﷺ وعلى آله طلبا لنزول الغيث من الله الرحمن الكريم..اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.. آمين

الشيخ #تميم_بن_حمد أمير دولة #قطر يؤدي مع جموع المصلين، #صلاة_الاستسقاء إحياءا لسنة رسولنا الكريم محمد بن عبدالله الهاشمي ﷺ وعلى آله طلبا لنزول الغيث من الله الرحمن الكريم..

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.. آمين

pic.twitter.com/NPaSprXsRr — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) November 5, 2020

شارك أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، جموع المصلين في أداء صلاة الاستسقاء في العاصمة القطرية الدوحة، إحياء لسنة النبي محمد (ص) ؛ طلبا لنزول المطر.

ويؤدي المسلمون في أنحاء العالم صلاة الاستسقاء؛ طلبا للمطر في أوقات الجفاف وامتناع المطر، وتؤدي دول الخليج صلاة الاستسقاء مرة واحدة على الأقل سنويا، فيما تؤديها السعودية عدة مرات في العام الواحد.

وعادة ما تصدر الدعوة لصلاة الاستسقاء في دول الخليج من وزارات الأوقاف، فيما تصدر في السعودية ببيان من العاهل السعودي.

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