الشرطة السلطانية في عمان ، شبكة تهريب دولية
الشرطة السلطانية في عمان
حياتنا

سلطنة عُمان توجه ضربة قاضية لشبكة خطيرة من الأجانب بينهم مواطنين لتهريب مطلوبين من دولة في الجوار!

كتب وطن
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تمكنت قوات الأمن في سلطنة عُمان اليوم، الأربعاء، من توجيه ضربة قاضية، لشبكة دولية خطيرة معظمها من الأجانب تعمل على مطلوبين من دولة في الجوار لم تسمها والغالب أنها الإمارات.

 

شرطة عمان السلطانية قالت في بيان على صفحتها الرسمية بتويتر، إن ‏قيادة شرطة محافظة ألقت القبض على شبكة تهريب دولية مكونة من ثلاثة عشر شخصًا أجنبيًّا بينهم مواطنين اثنين.

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وأوضح البيان أن هذه الشبكة تعمل على تسهيل دخول البلاد بطريقة غير مشروعة لبعض المطلوبين جنائيًّا لدى إحدى دول الجوار وتزوير مستندات رسمية أجنبية تخص بلدانهم.

 

وأضافت الشرطة العمانية أن القضية قيد الإجراءات وجاري اتخاذ ما يلزم قانونيا بحقهم.

 

هذا ودعت الشرطة إلى المزيد من التعاون للتصدي لجرائم التهريب، من خلال الإبلاغ الفوري سواءً بالاتصال على هاتف مركز العمليات أو التوجه إلى أقرب مركز للشرطة.

 

وفي سياق آخر تمكنت زوارق قيادة شُرطة خفر السواحل من ضبط قارب تهريب قبالة شواطئ محافظة مسقط وعلى متنه (16) متسللاً، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية.

 

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