سلطنة عُمان توجه ضربة قاضية لشبكة خطيرة من الأجانب بينهم مواطنين لتهريب مطلوبين من دولة في الجوار!

تمكنت قوات الأمن في سلطنة عُمان اليوم، الأربعاء، من توجيه ضربة قاضية، لشبكة دولية خطيرة معظمها من الأجانب تعمل على تهريب مطلوبين من دولة في الجوار لم تسمها والغالب أنها الإمارات.

شرطة عمان السلطانية قالت في بيان على صفحتها الرسمية بتويتر، إن ‏قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على شبكة تهريب دولية مكونة من ثلاثة عشر شخصًا أجنبيًّا بينهم مواطنين اثنين.

قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض على شبكة تهريب مكونة من ثلاثة عشر شخصاً أجنبياً بينهم مواطنين اثنين تعمل على تسهيل دخول البلاد بطريقة غير مشروعة لبعض المطلوبين جنائياً لدى إحدى دول الجوار وتزوير مستندات رسمية أجنبية تخص بلدانهم، والقضية قيد الإجراءات.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 4, 2020

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وأوضح البيان أن هذه الشبكة تعمل على تسهيل دخول البلاد بطريقة غير مشروعة لبعض المطلوبين جنائيًّا لدى إحدى دول الجوار وتزوير مستندات رسمية أجنبية تخص بلدانهم.

وأضافت الشرطة العمانية أن القضية قيد الإجراءات وجاري اتخاذ ما يلزم قانونيا بحقهم.

هذا ودعت الشرطة إلى المزيد من التعاون للتصدي لجرائم التهريب، من خلال الإبلاغ الفوري سواءً بالاتصال على هاتف مركز العمليات أو التوجه إلى أقرب مركز للشرطة.

وفي سياق آخر تمكنت زوارق قيادة شُرطة خفر السواحل من ضبط قارب تهريب قبالة شواطئ محافظة مسقط وعلى متنه (16) متسللاً، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية.

زوارق قيادة شُرطة خفر السواحل تضبط قارب تهريب قبالة شواطئ محافظة مسقط وعلى متنه (16) متسللاً، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية. #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/YIXjYQDzOX — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 4, 2020

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