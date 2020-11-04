هاني رمزي
هاني رمزي
حياتنا

“سخافة” هاني رمزي تثير غضب الليبيين.. هذا ما فعله وفجر موجة جدل واسعة ثم اعتذر

كتب Author 2
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أثار الممثل المصري غضباً واسعاً في الأوساط ، بعد إعلانه عن عودته إلى السينما بعد ثلاث سنوات بفيلم “عُمر المختار”.

 

وعبر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتراضهم على اسم الفيلم، باعتباره إسقاطًا على القائد الليبي الذى حارب   وأصبح رمزاً للمقاومة.

 

وطالبوا الحكومة الليبية بالتدخل الفوري لمخاطبة الحكومة المصرية لإيقاف العمل وتغيير اسمه، باعتباره تهكماً على اسم “رمز الجهاد الليبي”.

 

 

من جهته، أعلن هاني رمزي في وقت لاحق اعتذاره إثر الهجوم الذي تعرض له، وأكد أنه لم يقصد الإساءة لأحد.

 

وكتب في تغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أعتذر لكل اللى فهم أننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربي عمر المختار”.

 

وتابع: ” أؤكد أن الفيلم ليس له علاقه به ونحن صناع الفيلم شاغلنا هو إسعاد الناس وليس الإساءة لأحد
ولذلك سنقوم بتغير أسم الفيلم وأسف لما حدث وأرجو قبول إعتذاري”.

 

وتعاقد الفنان هاني رمزي على الذي لم يُعلن عن اسمه الجديد بعد، وهو من تأليف
سامح سر الختم وشادى محسن ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة بعد ترشيح عدد من الأبطال.

 

وكان آخر أعمال هاني رمزي فيلم «قسطي بيوجعني» عام 2018. وشاركه البطولة مايا نصري، حسن حسني، مصطفى أبو سريع، ععتز الدمرداش، وهو من تأليف وإخراج إيهاب لمعي.

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