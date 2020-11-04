“سخافة” هاني رمزي تثير غضب الليبيين.. هذا ما فعله وفجر موجة جدل واسعة ثم اعتذر

أثار الممثل المصري هاني رمزي غضباً واسعاً في الأوساط الليبية، بعد إعلانه عن عودته إلى السينما بعد ثلاث سنوات بفيلم “عُمر المختار”.

وعبر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتراضهم على اسم الفيلم، باعتباره إسقاطًا على القائد الليبي عمر المختار الذى حارب الاحتلال الإيطالي وأصبح رمزاً للمقاومة.

وطالبوا الحكومة الليبية بالتدخل الفوري لمخاطبة الحكومة المصرية لإيقاف العمل وتغيير اسمه، باعتباره تهكماً على اسم “رمز الجهاد الليبي”.

أرى في هذا العمل إساءة لرمز عربي أتمنى أن يدرك الفنان هاني رمزي ذلك قبل الوقوع في الخطأ #عمر_المحتار https://t.co/aWxlAtNbZ0 — نادي مرايا الفنون (@G1Vrs) October 30, 2020

هاني رمزي هيعمل فيلم أسمه عُمر المحتار أيوه عُمر المحتار مش المختار ..

هي الهيافة وصلت لكده ؟!😊 — دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) October 30, 2020

يجب على الحكومه الليبية ووزارة الثقافة التدخل العاجل

بمخاطبة الحكومه المصرية للإيقاف هذا العمل او تغير الاسم

لاان فيه أساءه وتهكم على اسم رمز الجهاد الليبي وقيمة تارخية كبيرة لليبيا وكل العالم

تحريف اسم شيخ الشهداء #عمر_المختار #عمر_المختار_رمز_النضال_العالمى — Kamel Mohamed (@KamelMo72590419) November 3, 2020

من جهته، أعلن هاني رمزي في وقت لاحق اعتذاره إثر الهجوم الذي تعرض له، وأكد أنه لم يقصد الإساءة لأحد.

وكتب في تغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أعتذر لكل اللى فهم أننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربي عمر المختار”.

وتابع: ” أؤكد أن الفيلم ليس له علاقه به ونحن صناع الفيلم شاغلنا هو إسعاد الناس وليس الإساءة لأحد

ولذلك سنقوم بتغير أسم الفيلم وأسف لما حدث وأرجو قبول إعتذاري”.

أعتذر لكل اللى فهم أننا نقصد السخريه من رمز من رموز الوطن العربى عمر المختار وأكد أن الفيلم ليس له علاقه به ونحن صناع الفيلم شاغلنا هو إسعاد الناس وليس الأساءه لأحد ولذلك سنقوم بتغير أسم الفيلم وأسف لما حدث وأرجو قبول إعتذارى #السينما #الفن #الفنانين #ليبيا #الوطن_العربي #العرب pic.twitter.com/ourUWDwmK6 — Hany Ramzy (@HanyRamzy) November 3, 2020

وتعاقد الفنان هاني رمزي على الفيلم الكوميدي الذي لم يُعلن عن اسمه الجديد بعد، وهو من تأليف

سامح سر الختم وشادى محسن ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة بعد ترشيح عدد من الأبطال.

وكان آخر أعمال هاني رمزي فيلم «قسطي بيوجعني» عام 2018. وشاركه البطولة مايا نصري، حسن حسني، مصطفى أبو سريع، ععتز الدمرداش، وهو من تأليف وإخراج إيهاب لمعي.

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