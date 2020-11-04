رقصت بشكل هستيري وكانت غير متزنة.. “شاهد” فضيحة غادة عادل في حفل زفاف درة التونسية!

أثارت الفنانة المصرية غادة عادل، جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بعدة مقاطع فيديو وهي ترقص بطريقة غير طبيعية في زفاف الممثلة التونسية درة ورجل الأعمال المصري هاني سعد.

وظهرت غادة عادل بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً أبيض قصير عاري الكتفين، ويكشف صدرها بطريقة فاضحة، ومكشوف البطن أيضاً، وترقص على أغنية “يتعلموا”، و”قلبي عشقها”، بطريقة غريبة، فظهرت غير متزنة وتترنح وترقص بهستيريا.

ورجح الجمهور أن تكون غادة عادل قد شربت كحوليات إلى حد الثمالة، فكتب أحدهم ساخراً: “وضعها أسوأ مما كانت عليه وهي حشاشة في فيلم الباشا تلميذ”.

وكتب آخر: “أتمنى أن يخبرني أحد ماهذ الذي ترتديه غادة عادل؟”

ونوه أحد المُتابعين إلى أن تصرفاتها وملابسها، لا تتلاءم مع سنها الذي يقترب من الـ46 عاماً.

وكانت درة قد احتفلت بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على “انستجرام”، وعلقت: “ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا”.

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