نعرف الرئيس وولاة العهد ونطمئن على مستقبل أحفادنا.. تعليق ناري من عبدالله الشريف على لهث العرب وراء الانتخابات الأمريكية

أطلق اليوتيوبر المصري المعارض، عبدالله الشريف، تعليقاً نارياً على متابعة الدول العربية للانتخابات الأمريكية التي يتنافس فيها دونالد ترامب وجو بايدن.

وقال عبدالله الشريف، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تكمن متعة متابعة الانتخابات الأمريكية لنا كعرب في الأكشن والإثارة التي تعتريها إلى أن يطل علينا أحد الفائزين، حيث أننا اعتدنا هنا ليس فقط على معرفة الرئيس أو الملك القادم قبلها بسنوات بل إن لدينا مخزون هائل من ولاة العهد ووزراء الدفاع لنطمئن على مستقبل أحفادنا من بعدنا”.

تكمن متعة متابعة الإنتخابات الأمريكية لنا كعرب في الأكشن والإثارة التي تعتريها الى أن يطل علينا أحد الفائزين، حيث أننا اعتدنا هنا ليس فقط على معرفة الرئيس أو الملك القادم قبلها بسنوات بل إن لدينا مخزون هائل من ولاة العهد ووزراء الدفاع لنطمئن على مستقبل أحفادنا من بعدنا — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) November 4, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة اليوتيوبر المصري، ساخرين من الأنظمة العربية الحاكمة والتي تورث الحكم لأبنائها وأحفادها.

وقال أحد المغردين: “يا أخي الله يعين الأمريكان كل ٤ سنين عندون لبكة ومين رح يكون الرئيس وانتخابات وديمقراطية والله لبكة. نحنا الحمد لله كل ٤٠ سنة لحنا نحس بهالبكة يلا مو مشكلة الفرق صفر بس”.

يا أخي الله يعين الأمريكان كل ٤ سنين عندون لبكة و مين رح يكون الرئيس و انتخابات و ديمقراطية و الله لبكة.

نحنا الحمد لله كل ٤٠ سنة لحنا نحس بهالبكة يلا مو مشكلة الفرق صفر بس — LoaiBashah (@loaibashahh) November 4, 2020

وقال آخر: “وحتى نعرف هل سنزداد فقرا ام سنظل على وضعنا لان الحكومات العربية تدفع للجديد

لإثبات الولاء والطاعة لرئيسهم جزيه يعنى ونحن صاغرين”.

وحتى نعرف هل سنزداد فقرا ام سنظل على وضعنا لان الحكومات العربيه تدفع للجديد لاثبات الولاء والطاعه لرئيسهم جزيه يعنى ونحن صاغرين — abu ahmed (@salkotury) November 4, 2020

وقال مغرد: “لاحظ ان كلامك جارح هي حصلت تقول انتخابات كده من غير ما تقول قبلها لمؤخذة الكلمة دي عندنا عيب ويطير فيها رقاب”.

لاحظ ان كلامك جارح هي حصلت تقول انتخابات كده من غير ما تقول قبلها لمؤخذة الكلمة دي عندنا عيب و يطير فيها رقاب — ابو انس (@yduNqUCp429CxNs) November 4, 2020

وقال محمد سالم: “اللهم اكفينا شرهم جميعا… أمه تنتظر من يفوز في أمريكا لتقدم له الولاء والطاعه أمه ضعيفه ولاتعتز بدينها ولا تفتخر برسولها.. بل تريد لها من يقودها ومن يحميها مثل الإنسان العاجز عن الحركه اللهم اكفينا كل من فيه شر لأمة محمد عليه افضل الصلاة والسلام من العجم ومن العرب”.

اللهم اكفينا شرهم جميعا… أمه تنتظر من يفوز في أمريكا لتقدم له الولاء والطاعه أمه ضعيفه ولاتعتز بدينها ولا تفتخر برسولها.. بل تريد لها من يقودها ومن يحميها مثل الإنسان العاجز عن الحركه اللهم اكفينا كل من فيه شر لأمة محمد عليه افضل الصلاة والسلام من العجم ومن العرب — محمد سالم (@vFrA3rF90PyXmfM) November 4, 2020

الجدير ذكره، أن دونالد ترامب وجو بايدن يتنافسان على منصب رئيس الولايات المتحدة للأربعة أعوام المقبلة. فيما استبق ترامب الأحداث وأعلن فوزه على بايدن.

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