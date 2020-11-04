عبد الله الشريف
عبد الله الشريف
الهدهد

نعرف الرئيس وولاة العهد ونطمئن على مستقبل أحفادنا.. تعليق ناري من عبدالله الشريف على لهث العرب وراء الانتخابات الأمريكية

كتب Author 2
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أطلق اليوتيوبر المصري المعارض، عبدالله الشريف، تعليقاً نارياً على متابعة للانتخابات الأمريكية التي يتنافس فيها وجو بايدن.

 

وقال عبدالله الشريف، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تكمن متعة متابعة لنا كعرب في الأكشن والإثارة التي تعتريها إلى أن يطل علينا أحد الفائزين، حيث أننا اعتدنا هنا ليس فقط على معرفة الرئيس أو الملك القادم قبلها بسنوات بل إن لدينا مخزون هائل من ولاة العهد ووزراء الدفاع لنطمئن على مستقبل أحفادنا من بعدنا”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة اليوتيوبر المصري، ساخرين من الأنظمة العربية الحاكمة والتي تورث الحكم لأبنائها وأحفادها.

 

وقال أحد المغردين: “يا أخي الله يعين الأمريكان كل ٤ سنين عندون لبكة ومين رح يكون الرئيس وانتخابات وديمقراطية والله لبكة. نحنا الحمد لله كل ٤٠ سنة لحنا نحس بهالبكة يلا مو مشكلة الفرق صفر بس”.

 

وقال آخر: “وحتى نعرف هل سنزداد فقرا ام سنظل على وضعنا لان الحكومات العربية تدفع للجديد
لإثبات الولاء والطاعة لرئيسهم جزيه يعنى ونحن صاغرين”.

 

وقال مغرد: “لاحظ ان كلامك جارح هي حصلت تقول انتخابات كده من غير ما تقول قبلها لمؤخذة الكلمة دي عندنا عيب ويطير فيها رقاب”.

 

وقال محمد سالم: “اللهم اكفينا شرهم جميعا… أمه تنتظر من يفوز في لتقدم له الولاء والطاعه أمه ضعيفه ولاتعتز بدينها ولا تفتخر برسولها.. بل تريد لها من يقودها ومن يحميها مثل الإنسان العاجز عن الحركه اللهم اكفينا كل من فيه شر لأمة محمد عليه افضل الصلاة والسلام من العجم ومن العرب”.

 

الجدير ذكره، أن دونالد ترامب وجو بايدن يتنافسان على منصب رئيس للأربعة أعوام المقبلة. فيما استبق ترامب الأحداث وأعلن فوزه على بايدن.

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