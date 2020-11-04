رغم استمرار فرز الأصوات وقبل الإعلان الرسمي، اعلن الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية .

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي رصدته “وطن”، إنه حقق الفوز في العديد من الولايات التي لم تكن متوقعة، مشيراً إلى أنه استطاع الحصول على أصوات رغم ما تردد من أنه لن يحصل على هذه الأصوات وأنه تمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف: “فوزنا في ولاية كارولينا الشمالية وجورجيا، ولم يتبق إلا 5% من الولايات وفزنا بأكثر من 600 ألف صوت في ولاية بنسلفانيا. والحقيقة أننا فزنا بالانتخابات”.

وقال إنّ الأمريكيين خرجوا بأعداد قياسية وفزنا بولايات لم نكن نتوقع الفوز بها.

لكنّ الرئي الأمريكي قال إنّه “من الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكي وسنتوجه إلى المحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة”.

وأضاف: “مع تقدمنا بأكثر من 600 ألف صوت في بنسيلفانيا من الصعب اللحاق بنا”.

وفي وقتٍ سابق الأربعاء، قال المرشح الديموقراطي جو بايدن في كلمة متلفزة: “نحن في طريقنا للفوز بالانتخابات لكن علينا التحلي بالصبر حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات بالكامل”.

وأضاف: “نشعر بالتفاؤل إزاء وضعنا الانتخابي في ويسكونسن وميشيغن وسنفوز بأصوات بنسيلفانيا”.

وذكر: “نشعر بأننا في وضع جيد في أريزونا وما زلنا في حلبة المنافسة في جورجيا”.

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