ترامب جن جنونه والصدمة جعلته يتخبط: إنهم يعثرون على أصوات لصالح بايدن في كل مكان

جن جنون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تحول الدفة تماما لصالح جو بايدن، وجدد تشكيكه في تطور عملية فرز أصوات الانتخابات، قائلا إن الكفة تميل إلى منافسه بايدن بشكل “يثير الريبة”.

وكتب ترامب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن): “إنهم يعثرون على أصوات لصالح بايدن في كل مكان، في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغين. هذا أمر سيء جدا لبلدنا”.

وأضاف: “إنهم يعملون بكد لتعويض فارق نصف مليون صوت في بنسلفانيا… نفس الشيء يحدث في ميشيغن وأماكن أخرى”.

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

اقرأ أيضا: أقاموا الليل لأجل فوزه.. مسؤول إماراتي: دول خليجية مولت حملة ترامب الانتخابية وتخشى سقوطه!

هذا وأعلن جان أومالي ديلون، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية. أن المرشح جو بايدن سيلقي خطابا للأمريكيين في وقت لاحق من اليوم.

ونقلت قناة “سي إن إن” عن ديلون، قوله: “أتوقع أنه في وقت لاحق من اليوم، أن يوجه نائب الرئيس (السابق) خطابا للشعب الأمريكي”.

وأعلن ترامب، في وقت سابق، خلال كلمة من البيت الأبيض، أنه متجه للفوز بالانتخابات الرئاسية. وذلك في وقت لم تعلن فيه النتائج الأولية في عدد من الولايات التي تضم أصواتا كبيرة في المجمع الانتخابي.

كما تحدث بايدن إلى مناصريه، معربا عن تفاؤله بالفوز برئاسة الولايات المتحدة، وأكد أنه يمضي على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك.

ويحتاج أي مرشح إلى 270 صوتا من المجمع الانتخابي، وحتى الآن حصد ترامب بحسب وكالة “أسوشيتد برس” 213 صوتا، بينما بايدن حصد 238.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك