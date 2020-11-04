بعد أن خلع ابن زايد سرواله بمساعدة ابن راشد.. “فلاي دبي” تعلن بدء تسيير رحلات مباشرة لتل أبيب

استغلت شركة “فلاي دبي” الإماراتية، الإعلان الإماراتي الإسرائيلي بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول بين البلدين من أجل الإعلان عن البدء في تسيير رحلات طيران يومياً مباشرة بين دبي وتل أبيب في الشهر الجاري.

ويأتي هذا الإعلان بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل على إقامة علاقات رسمية في أغسطس/ آب، ما يشمل تدشين رحلات طيران مباشرة بينهما.

وقالت الشركة المملوكة لحكومة دبي، إنها ستسير 14 رحلة أسبوعيا بين العاصمتين الماليتين للبلدين اعتبارا من 26 نوفمبر تشرين الثاني 2020، حيث يجري بيع التذاكر الخاصة بهذه الرحلات حاليا.

وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات إن أكبر شركة طيران إماراتية ستبيع تذاكر على رحلات فلاي دبي من خلال اتفاق مشاركة الرمز بين الشركتين.

ويمكن لمواطني البلدين زيارة الأخرى دون التقدم بطلب حصول على تأشيرة قبل السفر وفقا للاتفاقات الموقعة بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وأعلنت شركتا الطيران الإسرائيليتان يسرائير واريكا عن برامج لزيارة دبي على رحلات تبدأ في التاسع من ديسمبر كانون الأول ولكنهما ذكرتا أنهما لم تحصلا على موافقات نهائية بعد، فيما لم تعلن شركة طيران إلعال أكبر شركة طيران إسرائيلية عن رحلات.

وتعاني صناعة الطيران من أسوأ أزمة بعد جائحة فيروس كورونا في العام الحالي والتي أصابت معظم الرحلات بالشلل.

ونظمت إلعال والاتحاد للطيران بأبوظبي رحلات بين البلدين في الآونة الأخيرة لنقل وفود رسمية.

الجدير ذكره، أن الإمارات وقعت اتفاق تطبيع مع إسرائيل منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، جرى بعده توقيع عدد من الاتفاقيات بين أبو ظبي وتل أبيب بينها إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول والذي جرى المصادقة عليه قبل عدة أيام.

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