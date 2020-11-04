بعد أن أعلن ترامب فوزه.. بايدن متفائل ويكشف موعد الاعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الأمريكية

أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية ومنافس دونالد ترامب، أن نتائج الانتخابات قد لا تكون معروفة حتى صباح اليوم الأربعاء، أو في وقت لاحق، مشدداً على أنه متفائل بالنتائج.

وقال بايدن، إنه واثق أن الحملة فازت في أريزونا ويشعر بالرضا تجاه ويسكونسن وميشيغان وبنسيلفانيا، مضيفاً: “لن تنتهي الانتخابات حتى يتم فرز كل صوت ونشعر بأننا في وضع جيد”.

وفي السياق، أغلقت صناديق الاقتراع في غالبية الولايات الأمريكية، مع البدء بفرز الأصوات. وظهور نتائج انتخابات عدة ولايات يتنافس عليها دونالد ترامب وجو بايدن.

وبحسب آخر النتائج، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن تحصل على 236 صوتا في المجمع الانتخابي،

فيما وصلت أصوات ترامب إلى 213، علما أن الأصوات التي تضمن الفوز بالرئاسة هي 270،

حيث يتفوق بايدن على ترامب بمجموع أصوات الناخبين، بواقع 66 مليونا مقابل 65 لترامب.

وأظهرت النتائج الأولية تقدم بايدن في الولايات التالية: كاليفورنيا، وإلينوي، وفيرجينيا، ونيو هامبشر،

وفيرمونت، وأوريغون، وواشنطن، وكولورادو، ونيو مكسيكو، في تكرار ما حدث بالعام 2016،

إلا أن الجديد هو تقدم بايدن في ولاية أريزونا التي تفوق بها ترامب قبل 4 سنوات على هيلاري كلينتون.

فيما تقدم ترامب بكل من “فلوريدا، كنتاكي، تكساس، وإنديانا، ألاباما، والميسيسبي، ولويسيانا، وويست فيرجينيا، وساوث كارولينا، وتينيسي، ولاية ايداهو، وأتاوا، وويمنغ، وداكوتا الشمالية والجنوبية، وكانساس، وأوكلاهوما، وميزوري، وأركنساس”.

وتشير نتائج الانتخابات الأمريكية الحالية إلى تفوق ترامب بالنتائج الأولية بعد فرز أكثر من 75 بالمئة من

الأصوات في كل من وجورجيا، ونورث كارولينا، وأوهايو، وميشيغان، وويسكونسن، ومونتانا، وبنسلفانيا،

وهو ما يعني تفوقه بإجمالي أصوات المجمع الانتخابي، وبالتالي الفوز بالانتخابات.

ويلقي الصراع بين المتنافسين أهمية في “الولايات المتأرجحة”. وأبرزها ست ولايات هي: بنسلفانيا (20 صوتا) وميتشيغان (16 صوتا) وويسكونسن (10 أصوات) وفلوريدا (29 صوتا) وكارولاينا الشمالية (15 صوتا) وأريزونا (11 صوتا) أي بما مجموعه (101 صوت انتخابي).

من جانبه، صرح الرئيس دونالد ترامب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بالفوز على بايدن في انتخابات الرئاسة. رغم عدم اكتمال النتائج من عدة ولاية متأرجحة يمكن أن تحسم السباق الانتخابي، فيما قال ترامب لأنصاره في البيت الأبيض “بصراحة لقد فزنا”.

وفي وقت سابق، قال جو بايدن إن نتيجة الانتخابات قد لا تُعرف حتى صباح الأربعاء (بتوقيت الولايات المتحدة) أو بعد ذلك، لكنه عبر عن تفاؤله.

يذكر أن أكثر من 98 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا، إما شخصيا أو عن طريق البريد، حتى عشية الاثنين. وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا. وهو إقبال قياسي مدفوع بالاهتمام الشديد بالانتخابات والمخاوف من التصويت شخصيا في يوم الانتخابات أثناء الجائحة.

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