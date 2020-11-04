قصور الرياض وأبوظبي تهتز مع قرب إعلان النتائج.. بايدن يرفع ضغط ترامب بفارق تسع نقاط قبل إعلان الفائز

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض بفارق تسع نقاط.

وأوضحت الصحيفة، أن الإحصاءات التي نشرت تظهر أن بايدن أحرز مزيداً من التقدم وحصد حتى الآن أصوات 224 من أصل أعضاء المجمع الانتخابي الـ538، فيما لا يزال عدد الأصوات التي حصل عليها ترامب عند مستوى 213 صوتا.

في الوقت نفسه، قدرت صحيفة “نيويورك تايمز” عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها بين أعضاء المجمع الانتخابي بـ227. مؤكدة حصول ترامب على 213 صوتا، حيث يحتاج المرشح الفائز إلى حصد أصوات 270 من أعضاء المجمع الانتخابي.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الغموض لا يزال يلف نتائج الانتخابات، فيما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي جرت أمس الثلاثاء. وذلك قبل الإعلان الرسمي عن نتائج تلك الانتخابات وانتهاء فرز الأصوات.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي رصدته “وطن”، إنه حقق الفوز في العديد من الولايات التي لم تكن متوقعة، مشيراً إلى أنه استطاع الحصول على أصوات رغم ما تردد من أنه لن يحصل على هذه الأصوات وأنه تمكن من الفوز في الانتخابات الأمريكية.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

وأضاف الرئيس الأمريكي: “فوزنا في ولاية كارولينا الشمالية وجورجيا، ولم يتبق إلا 5% من الولايات وفزنا بأكثر من 600 ألف صوت في ولاية بنسلفانيا، والحقيقة أننا فزنا بالانتخابات”

بدوره، أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية ومنافس دونالد ترامب،

أن نتائج الانتخابات قد لا تكون معروفة حتى صباح اليوم الأربعاء، أو في وقت لاحق، مشدداً على أنه متفائل بالنتائج.

وقال بايدن، إنه واثق أن الحملة فازت في أريزونا ويشعر بالرضا تجاه ويسكونسن وميشيغان وبنسيلفانيا،

مضيفاً: “لن تنتهي الانتخابات حتى يتم فرز كل صوت ونشعر بأننا في وضع جيد”.

الجدير ذكره، أن صناديق الاقتراع أغلقت في غالبية الولايات الأمريكية، مع البدء بفرز الأصوات،

وظهور نتائج عدة ولايات يتنافس عليها دونالد ترامب وجو بايدن.

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