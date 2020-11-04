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“تكساس الحاسمة.. أحبها ترامب فأحبته ومنحته 38 صوتاً”.. العربية تثير سخرية في تقرير عن الانتخابات الامريكية

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أثار تقرير لقناة “العربية، سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي السباق الرئاسي في الولايات المتحدة بين وجو بايدن، والذي حمل عنوان “ الحاسمة.. أحبها ترامب فأحبته ومنحته 38 صوتاً”.

 

وحسب التقرير الذي رصدته “وطن”، سلطت القناة السعودية والتي تعتبر الذراع الإعلامية لنظام ولي العهد السعودي الضوء على الانتخابات بما يرجح كفة ترامب على منافسه بايدن، أملاً في وصوله للحكم واستمرار حمايته لولي العهد السعودي.

 

وقال تقرير القناة، إنه قبل أيام نشر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقطع فيديو على موقع تويتر معلقا عليه بـ”أحب تكساس” بعد أن لاحق مناصروه حافلات لحملة خصمه ، واليوم حصد ترامب 38 في تكساس الحاسمة، حسب شبكات “فوكس” و”إن بي سي” و”سي إن إن“.

 

وأشارت القناة، إلى أن ترامب فاز بأصوات وعددها 29 ناخبا، مضيفةً: “أما تكساس هذه الولاية الجنوبية التي جلبت لترامب 38 من كبار الناخبين، فقد رفعت عدد هؤلاء إلى 213 مقابل 224 لبايدن، كما فاز الجمهوري في ولايتي آيوا ومونتانا اللتين جلبتا له على التوالي ثلاثة وستة ناخبين إضافيين”.

 

وأكملت: “في المجموع، حصل دونالد ترامب على 213 ناخبا كبيرا على الأقل وربما 214 إذا فاز بجميع كبار الناخبين في ولاية نبراسكا. كما تشير قناة “فوكس” إلى فوزه في تكساس معقل الجمهوريين المتنازع عليه بشدة والذي من شأنه أن يمنحه 38 ناخباً آخر”..

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من تغطية قناة السعودية والتي تبث من دبي معتبرين أنها تعكس توجهات محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ورغبتهما في فوز ترامب بولاية ثانية لحمايتها من الملاحقة الدولية.

 

الجدير ذكره، أن فرز الأصوات مستمر في الولايات الأمريكية فيما لم يحدد بعد موعد الإعلان عن المرشح الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، في حين أن النتائج الأولية تكشف تفوق جو بايدن على دونالد ترامب.

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