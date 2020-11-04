“تكساس الحاسمة.. أحبها ترامب فأحبته ومنحته 38 صوتاً”.. العربية تثير سخرية في تقرير عن الانتخابات الامريكية

أثار تقرير لقناة “العربية” السعودية، سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي السباق الرئاسي في الولايات المتحدة بين دونالد ترامب وجو بايدن، والذي حمل عنوان “تكساس الحاسمة.. أحبها ترامب فأحبته ومنحته 38 صوتاً”.

وحسب التقرير الذي رصدته “وطن”، سلطت القناة السعودية والتي تعتبر الذراع الإعلامية لنظام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الضوء على الانتخابات بما يرجح كفة ترامب على منافسه بايدن، أملاً في وصوله للحكم واستمرار حمايته لولي العهد السعودي.

لم يستطع بايدن انتزاع #تكساس معقل الجمهوريين.. أحبها #ترمب فأحبته ومنحته 38 صوتاً https://t.co/sE9Ib3WIO9 #العربية — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) November 4, 2020

وقال تقرير القناة، إنه قبل أيام نشر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقطع فيديو على موقع تويتر معلقا عليه بـ”أحب تكساس” بعد أن لاحق مناصروه حافلات لحملة خصمه جو بايدن، واليوم حصد ترامب 38 في تكساس الحاسمة، حسب شبكات “فوكس” و”إن بي سي” و”سي إن إن“.

وأشارت القناة، إلى أن ترامب فاز بأصوات فلوريدا وعددها 29 ناخبا، مضيفةً: “أما تكساس هذه الولاية الجنوبية التي جلبت لترامب 38 من كبار الناخبين، فقد رفعت عدد هؤلاء إلى 213 مقابل 224 لبايدن، كما فاز الجمهوري في ولايتي آيوا ومونتانا اللتين جلبتا له على التوالي ثلاثة وستة ناخبين إضافيين”.

وأكملت: “في المجموع، حصل دونالد ترامب على 213 ناخبا كبيرا على الأقل وربما 214 إذا فاز بجميع كبار الناخبين في ولاية نبراسكا. كما تشير قناة “فوكس” إلى فوزه في تكساس معقل الجمهوريين المتنازع عليه بشدة والذي من شأنه أن يمنحه 38 ناخباً آخر”..

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من تغطية قناة العربية السعودية والتي تبث من دبي معتبرين أنها تعكس توجهات محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ورغبتهما في فوز ترامب بولاية ثانية لحمايتها من الملاحقة الدولية.

نفسي اعرف شو نايلهم من كم هالحماس ؟ معوهرين . — حنان العبدالله, #مع_المعلم 🌿 (@AlabdullahHanan) November 4, 2020

ذابحهم الحب هههههه بس يستاهل ترامب — Dhuha juma'a (@dhuha_juma) November 4, 2020

أحبها فأحبته 😁😁😁😁😁😁 — Cookie Monster (@CookieMonsterQ8) November 4, 2020

اللي كاتبة التغريدة احلام مستغانمي — af_ot (@a_f_ot) November 4, 2020

الجدير ذكره، أن فرز الأصوات مستمر في الولايات الأمريكية فيما لم يحدد بعد موعد الإعلان عن المرشح الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، في حين أن النتائج الأولية تكشف تفوق جو بايدن على دونالد ترامب.

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