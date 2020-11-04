الذباب الإلكتروني يطلق الشيلات لترامب متجاهلين كيف جعل الملك سلمان مسخرة أمام العالم!

سخر الكاتب السعودي تركي الشلهوب من الذباب الإلكتروني الذي غزا هاشتاغ #الانتخابات_الامريكيه بتغريدات “تطبيلية” للرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقال “الشلهوب” في تغريدة بـ”تويتر“: “الذباب الإلكتروني يطلق الشيلات والمديح لترامب في هاشتاغ #الانتخابات_الامريكيه، متجاهلين كيف جعل الملك سلمان مسخرة أمام العالم: الحصول على 450 مليار $ من الملك سلمان أسهل من الحصول على 113 دولار من مستأجر سيء في نيويورك”.

الذباب الإلكتروني يطلق الشيلات والمديح لترامب في هاشتاق #الانتخابات_الامريكيه، متجاهلين كيف جعل الملك سلمان مسخرة أمام العالم: الحصول على 450 مليار $ من الملك سلمان أسهل من الحصول على 113 دولار من مستأجر سيء في نيويورك. pic.twitter.com/7WejwFCwHV — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 4, 2020

ورغم استمرار فرز الأصوات وقبل الإعلان الرسمي، اعلن الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية .

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي رصدته “وطن”، إنه حقق الفوز في العديد من الولايات التي لم تكن متوقعة، مشيراً إلى أنه استطاع الحصول على أصوات رغم ما تردد من أنه لن يحصل على هذه الأصوات وأنه تمكن من الفوز في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف: “فوزنا في ولاية كارولينا الشمالية وجورجيا، ولم يتبق إلا 5% من الولايات وفزنا بأكثر من 600 ألف صوت في ولاية بنسلفانيا، والحقيقة أننا فزنا بالانتخابات”.

وقال إنّ الأمريكيين خرجوا بأعداد قياسية وفزنا بولايات لم نكن نتوقع الفوز بها.

لكنّ الرئي الأمريكي قال إنّه “من الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكي وسنتوجه إلى المحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة”.

وأضاف: “مع تقدمنا بأكثر من 600 ألف صوت في بنسيلفانيا من الصعب اللحاق بنا”.

وفي وقتٍ سابق الأربعاء، قال المرشح الديموقراطي جو بايدن في كلمة متلفزة: “نحن في طريقنا للفوز بالانتخابات لكن علينا التحلي بالصبر حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات بالكامل”.

وأضاف: “نشعر بالتفاؤل إزاء وضعنا الانتخابي في ويسكونسن وميشيغن وسنفوز بأصوات بنسيلفانيا”.

وذكر: “نشعر بأننا في وضع جيد في أريزونا وما زلنا في حلبة المنافسة في جورجيا”.