مخطط إماراتي “خبيث” في المغرب.. “شاهد” افتتاح الإمارات قنصليتها بالصحراء الغربية وهذا ما يسعى إليه ابن زايد

في خطوة أثارت جدلا واسعا وشكوكا حول أهداف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، افتتحت الإمارات صباح اليوم، الأربعاء، قنصلية عامة لها بالعيون، وترأس حفل الافتتاح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير الإمارات بالمغرب، العصري سعيد أحمد الظاهري.

وأكد السفير الإماراتي خلال كلمة الافتتاح على دعم بلاده للمغرب، وأن افتتاح السفارة يمثل أهمية ومرحلة هامة في العلاقات الإماراتية المغربية.

وفي كلمة مسجلة أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، دعم بلاده للمغرب أمام كل الجهات الدولية، مثنيا على العلاقات المميزة بين البلدين وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في هذه العلاقات.

ويشار إلى أنه بهذه الخطوة باتت الإمارات أول بلد عربي يفتتح تمثيلية ديبلوماسية له في مدينة العيون، في الصحراء الغربية بالمغرب، ما أثار الجدل والشكوك حول طبيعة هذا القرار الذي اتخذه محمد بن زايد ووقته وتزامنه مع اتفاقات التطبيع.

وسبق أن بذلت المغرب جهودا كبيراً لإقناع عدد من الدول بافتتاح سفارات في هذه المدينة، كنوع من الاعتراف الفعلي بسيادة المملكة على أراضي الصحراء.

هذا وشدد عبدالله بن زايد في كلمته على أن الإمارات أسست قاعدة للعلاقات المتينة مع الدول العربية، المبنية على الثقة المتبادلة واحترام السيادة، وأنها مع المغرب في احترام قضاياه العادلة أمام المحافل الدولية.

وأوضح أن الخطوة هي إحدى نتائج العلاقات المتينة بين البلدين والتعاون المستمر، وأنها بمثابة الدفع الكبير للعلاقات بين الإمارات والمغرب.

وتُعتبر مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، المتنازع عليها والتي يسيطر عليها المغرب إدارياً منذ جلاء الاحتلال الاسباني، وتمثل عنواناً بارزاً للصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تعتبرها محتلة منذ بداية النزاع سنة 1975.

وكان قرار افتتاح قنصلية عامة للإمارات في العيون أعلن عنه محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الفعلي للإمارات خلال اتصال هاتفي استثنائي أجراه مع الملك محمد السادس مساء الثلاثاء 27 أكتوبر الماضي، وصفه القصر الملكي في الرباط بـ”التاريخي” و “الهام” و الداعم لـ”الوحدة الترابية للمملكة على هذا الجزء من ترابه”.

الكلمات الصادرة عن الديوان الملكي المغربي تكشف أهمية ورمزية الحدث بالنسبة إلى الرباط.

هذا ويفتح إعلان الإمارات افتتاح قنصلية لها في مدينة العيون الباب أمام كثير من التأويلات والتحليلات.

ويقرأها بعض المراقبين كنوع من المقايضة التي تمارسها أبو ظبي بغرض إقناع عدد من الدول العربية بالمضي قدماً في خطوة توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.

ويعتبر المغرب من الدول التي تردّد اسمها كثيراً خلال الأشهر الأخيرة كإحدى البلدان التي يحتمل أن ُتعلِن عن تطبيع العلاقات مع اسرائيل قريباً، خصوصاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن صرح أن خمس دول عربية ستنضم إلى القافلة قريباً.

ويظهر أن الرباط تواجه ضغوطاً أمريكية لإعلان علاقات مع اسرائيل كشرط لتحسين علاقاتها مع الإدارة الأمريكية وانتزاع موقف منها لصالحها في نزاع الصحراء، غير أن الديبلوماسية المغربية لا تزال تتجنب بذكاء هذه المناورات، منتظرةً ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة.

ولا يستبعد المدافعون عن طرح ارتباط فتح الإمارات لقنصلية في مدينة العيون بهذه الجهود الأمريكية الإسرائيلية لتسجيل أكبر عدد ممكن من الدول العربية في نادي المطبعين، أن تكون أبو ظبي الوسيط بين الرباط وتل أبيب وواشنطن، خصوصاً أن الإمارات كانت جزءاً من المفاوضات بشأن السودان.

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