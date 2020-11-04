أمير الكويت يؤكد على أمر مهم سيطبّق على الجميع دون استثناء.. وهذا مصير من تسول له نفسه المخالفة

في أول زيارة له منذ توليه الحكم لوزارة الداخلية الكويتية، أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، أنّ تطبيق القانون سيكون على الجميع ولا يستثنى منه أحد.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن أمير الكويت قال إن توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو الأساس الذي لا غنى عنه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان وانعدام الأمن يوقف عجلة التنمية.

وأشار الأمير في أول زيارة له منذ توليه الحكم، لوزارة الداخلية الكويتية، إلى أن “تعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في كافة ربوع البلاد وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم تتصدر جميع أولوياتنا”.

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وبيّن بأنهم سيتعاملون “بكل حزم في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي ولن يقبلوا بأي تقصير أو إهمال”

وطالب الأمير إلى “عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة والمحافظة على أن يكون رجل الأمن دائما القدوة الصالحة”.

وأشاد أمير الكويت بجهود الوزارة، في تطبيق الإجراءات الاحترازية وحرصهم على نجاح جهود مكافحة انتشار وباء كورونا.

ويشار إلى أن أنّ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تولى زمام أمور الكويت بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 29 سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز 91 عاماً، في الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناة طويلة مع المرض.

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