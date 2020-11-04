أجزاء بشرية مقطعة لسيدة وابنتها بالبريمي.. إعلامي كويتي يكشف تفاصيل جريمة بشعة بعُمان “ولا تعليق رسمي”

قال إعلامي كويتي معروف ـ متخصص بأخبار الحوادث والجرائم ـ إن ولاية البريمي بسلطنة عُمان، شهدت جريمة بشعة راح ضحيتها امرأة سورية وابنتها، عُثر على جثتيهما مقطعتين في صندوق سيارة.

وذكر الإعلامي الكويتي المتخصص بالحوادث والجرائم، أبو طلال الحمراني تفاصيل الجريمة بتغريدات رصدتها “وطن” عبر “تويتر”، قال خلالها إن الأجهزة الأمنية بعُمان عثرت على جثة إمرأة سورية تدعى “ف، م” وابنتها مقطعتين في صندوق مركبة نوع هونداي حمراء.

العثور على جثة إمرأة سورية تدعى "ف، م" وابنتها في صندوق مركبة نوع هونداي حمراء، تم تقطيع الجثتين، ويذكر أن المقتولتين تم الإبلاغ عن فقدانهما قبل يومين وعثر عليهن يوم امس بعد بلاغ من أحد الماره بوجود دماء تخرج من صندوق مركبة متوقفة في مواقف قريبة من أحد الأسواق في #البريمي

"1" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) November 4, 2020

وبينما لم يتم أي إعلان رسمي بشأن هذه الجريمية في السلطنة حتى الآن كما لم توردها أو تتحدث بشأنها أي وسيلة إعلامية بالسلطنة، أشار “الحمراني” إلى أنه تم الإبلاغ عن فقدان القتيلتين، قبل يومين وعثر عليهن يوم أمس بعد بلاغ من أحد المارة بوجود دماء تخرج من صندوق مركبة متوقفة في مواقف قريبة من أحد الأسواق في البريمي.

لاتزال عملية البحث جارية مما استدعى تدخل فريق جنائي متخصص حضر من مسقط اليوم والإستعانة بطائرة الهليكوبتر ولا يزال العمل جاري عن كشف تفاصيل تلك الجريمة التي وصفت بالبشعة!!

"2"#البريمي — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) November 4, 2020

ولاتزال عملية البحث جارية مما استدعى تدخل فريق جنائي متخصص حضر من مسقط اليوم والإستعانة بطائرة الهليكوبتر، ولا يزال العمل جاري عن كشف تفاصيل تلك الجريمة البشعة.

هذا وذكر ناشطون عُمانيون أن الضحية السورية كانت متزوجة من إماراتي، وبعد طلاقها قدمت إلى عُمان وبحوزتها الكثير من النقود والذهب.

وبعد اختفائها، قام نجلها – بحسب رواية الناشطون – بإبلاغ الأجهزة الأمنية لأنها لم ترد على اتصالاته لمدة يومين. وتم اكتشاف أمرها بعدما بدأت رائحة العفن تفوح من سيارة.

ياخي مسكينة سوrيّة وبنتها مقتولات في البrيمي؛ كانت متزوجة إماrاتي وطلّقها، عاد معها ذهب وفلوس كثيرة يقولوا

ومن تطلّقت سكنت حmاسة في البrيمي

المهم قتلوها وقطعوها هي وبنتها وحطّوهن في دبّة سيارتها-عدّال إبراهيم للتسوّق- وولدها يتصل فيها من يومين وما ترد؛ فاتصل بشrطة عمان — ^~^ (@4utup) November 4, 2020

وما لقوها لكن اللي قريب من السوق شافوا عاد واجد دم يطلع من دبّة السيّارة وريحة عفن فخبّروا الشرطة وجات الجنايات وشافوا🤦🏻‍♂️ ولقوا آخر اتصال في تلفونها في بيتها من شخص 3ماني وتو يحقّقوا معه؛ لكن يمكن يكون مندوب والناس تعتقد المجرمين باكسtانيّين؛ لأن حماsة تارسة منهم الله يرحمهن🤲🏻 — ^~^ (@4utup) November 4, 2020

وبدا الدم ظاهراً على الصندوق من الخلف، فأبلغوا السكان القريبون من السوق، الشرطة التي وجدت أن آخر اتصال في هاتف الضحية كان من شخص عُماني، ولا تزال التحقيقات جارية.

#البريمي مقتل ام وبنتها سوريات الجنسيه مقطعين في خلفية السياره من الامس من قبل رجل عماني الجنسية واليوم تم الكشف عن الجريمه في منطقة الخضرا بمحافظة البريمي

الجريمه مروعه حسب المنقـول والله اعلم 🤚🏻 — olivia (@olivia01960240) November 3, 2020

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية المُختصة، ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة كل مايتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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