“ليست لدينا مشكلة”.. هذا ما قاله وزير خارجية تركيا عن تحسين العلاقات مع مصر والسعودية وأثار الجدل

أثارت تصريحات جديدة لـ وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، عن إمكانية تحسين العلاقات بين أنقرة من جهة والرياض والقاهرة من جهة أخرى بعد توتر الوضع، جدلا في أوساط المحللين والنشطاء.

وفي هذا السياق قال “أوغلو” في مقابلة نشرتها صحيفة “أكشام“، إنه يجب تحسين علاقات بلاده مع مصر وإسرائيل والسعودية بشكل يحفظ الأمن والسلام الإقليميين.

وتابع وزير خارجية تركيا: “من بين العوامل الأساسية التي تحدد علاقاتنا مع إسرائيل هو موقف هذا البلد تجاه الأشقاء فى فلسطين. من ناحية أخرى، ليس لبلدنا مشكلة مع الدولة المصرية والشعب المصري الذي تربطنا به علاقات تاريخية عميقة الجذور”.

وأضاف أنه يجب تحسين علاقات تركيا مع إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية، موضحا أن السعودية حاولت دائما أن تحتفظ بقنوات الحوار مفتوحة.

هذا وأكد وزير خارجية تركيا أوغلو أنه لا توجد مشكلة مع الشعب المصري والدولة المصرية، قائلا: “نتوقع أن تكون علاقاتنا مع هذه الدول والدول الأخرى غير مقتصرة على المصالح الثنائية الضيقة، ولكن أن تكون في إطار يحفظ السلام الأقليمي والأمن والاستقرار في المنطقة”.

ومنذ فترة، تسود حالة من التوتر بين مصر وتركيا، حيث تتباين مواقف كل منهما إزاء عدد من القضايا الإقليمية، مثل الأزمة في ليبيا ومكافحة “الإرهاب” والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وفي تصريحات صحفية قبل أسابيع عن أزمة بلده مع اليونان بشأن التنقيب في شرق البحر المتوسط، قال أردوغان: “إجراء محادثات استخبارية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا”.

وبعد تصريح أردوغان، سعى مراقبون إلى تحليل حديث الرئيس التركي وسط تساؤلات عن إمكانية حدوث تقارب مع الجانب المصري، لكن وزارة الخارجية المصرية أبدت تحفظا على “المبادرة” التركية، وقالت في بيان إن “نهج” تركيا يفتقر إلى “المصداقية”.

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