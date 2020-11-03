ما زالت مقتل الطفل السوداني محمد حسن (12 عاماً) في مصر تشغل الرأي العام، على الرغم من مرور أسبوع على الحادثة التي وقعت في مصر، خصوصاً بعد عنف واعتقالات نفذتها الشرطة المصرية بحق محتجين طالبوا بالقصاص لحقِّ الطفل، أول أمس الأحد.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن الطفل السوداني محمد حسن كان ضحية طعن بالسكين حتى الموت، من قبل مواطن مصري، بسبب خلافات مالية مع والد الطفل، وفق ما أكدته النيابة العامة المصرية.

وقالت النيابة، في بيان لها، إن وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر قد تمكنت من ضبط المتهم، الذي أقر بقتله الطفل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، وذلك “انتقاماً لخلاف مالي بينه وبين والد المجني عليه”.

تظاهرات قًمعت بالقوة

الأحد، أطلقت قوات الأمن المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة في منطقة “مساكن عثمان” بمحافظة الجيزة، جاءت للاحتجاج على مقتل الطفل السوداني محمد حسن وللمطالبة بنيل الجزاء العادل للفاعل.

من جانبهم، اتهم ناشطون سودانيون الشرطة المصرية باستخدام العنف والقوة المفرطة في تفريق الحشود من أمام منزل الطفل القتيل، كما كشفوا عن اعتقال بعض الرجال والنساء أيضاً.

مصادر غير رسمية كشفت أن 30 شخصاً على الأقل تم اعتقالهم، منهم 8 من أعضاء لجنة اللاجئين السودانيين بمصر، مشيرة إلى أنهم تعرضوا للضرب والمعاملة القاسية في مقر الأمن الوطني بالجيزة، كما أشارت بعض المصادر إلى أن والد الطفل الضحية حسن عبدالله محتجز هو الآخر.

كما نظم عدد من السودانيين وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في الخرطوم؛ تنديداً بمقتل حسن. وهتف المحتجون بهتافات مناوئة للرئيس المصري والسفارة.

كان ناشطون قد تداولوا، الخميس، مقطعاً للطفل غارقاً في دمائه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. وتظهر في الفيديو شقيقته وهي تلقنه الشهادة، حيث ردد الطفل الشهادة مرتين.

ي جماعة والله حرام عديل البحصل دا 💔 كل الظلم والله كونو الناس تتجاهل الحاجة دي 💔مصري اسمو "مجدي" قاتل طفل سوداني 13 سنة، "محمد حسن" 10 طعنات بدون رحمة 💔🔪 ف الجيزة/القاهرة💔امو واهلو قسم بالله حالتهم تحنن الكافر، وماف زول شغال بيهم وجارين بيهم هوا ساي #القصاص_للسودان_يا_مصر pic.twitter.com/pAyg5qOi2k — wa2ily | وائل 🐾 (@wa2ily_) October 31, 2020

وأثار المقطع غضباً واسعاً وسط الجالية السودانية في مصر، خاصةً أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الهجوم على أطفال سودانيين في مصر. حيث جاءت هذه الحادثة بعد نحو شهر من حادثة حرق تعرض لها طفل سوداني آخر. في القاهرة، لم يتعدَّ السابعة من عمره.

بتمنى وزارة الخارجية السودانية او السفير السوداني في مصر يتدخل في الموضوع دا وتكون اولوية قصوى في الوقت الحالي المهزلة البتحصل للسودانين في الدول التانيه لازم تنتهي وتقيف والمجرم لازم يتعاقب حكومتنا دي حتفضل إمعه كدا لمتين ؟ ، انتزعوا #حق_محمد_حسن في الحياة

حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/SKTVGqhqnN — رِيمــان | 𓃴 (@remmvn_) November 1, 2020

وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي عبر وسم “#حق_محمد_حسن” بالقبض على الجاني وتحقيق العدالة. وطالب ناشطون سودانيون سفارتهم في القاهرة بمتابعة قضايا وشؤون السودانيين. متهمين إياها بالتقاعس عن القيام بدورها في مثل هذه الحادثة.

18 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسم أدت إلى وفاة الطفل السوداني محمد حسن "12 سنة" بمصر على يد مواطن، #حق_محمد_حسن في عنق السلطات السودانية متمثلة في وزارة خارجيتها قبل أن يكون في عنق السلطات المصرية.#العدالة_وسيادة_القانون، حق للمواطن السوداني داخل و خارج السودان — البروفيسور El profesor (@el_profe_sor) November 1, 2020

الجريمه بشعه جدا… ده طفل ليه يتقتل بالطريقه دي عمل شنو.. ذنبو شنو وهل قي انسان بيقدر بقتل طفل بالطريقه البشعه دي اتمني دولتنا الكريمه تهتمه بالموضوع ده لكن حتهتمه كيف وهو حق الناس الهنا م رجع.. حسبي الله ونعم الوكيل #حق_محمد_حسن — tota 🍫 (@Toolsalah) November 1, 2020

القصاص من قاتل الطفل السوداني #حق_محمد_حسن — Abdkawi (@Abdelgawi4) November 1, 2020

ما أخشاه هو ان تخرج القضية من دائرة التضامن الإنساني و الحق القانوني و تخرج عن الأسلوب الراقي و الحكيم المتداول في الوسائط من قبل الشعبين السوداني و المصري و غيرهم، بأن تصبح مادة يتناولها الإعلام المصري المنحرف!

تناول القضية بعيدا عن الإعلام المصري حمايه ل #حق_محمد_حسن https://t.co/rTD0K4l4FF — البروفيسور El profesor (@el_profe_sor) November 1, 2020

الجدير ذكره، أن العلاقات السودانية المصرية تشهد توتراً في العديد من الملفات. كما ان السلطات المصرية تحتجز العشرات من السودانيين في سجونها بعدد من الحجج الواهية. الأمر الذي يثير غضب الشارع السوداني.

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