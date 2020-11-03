السعودية ، هجوم على قصر محمد بن سلمان
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“شاهد” حقيقة الهجوم المسلح على قصر ابن سلمان بالرياض.. هذا ما قالته الشرطة بعد ضبط المسلحين والرشاشات

كتب وطن
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مقطعا مصورا لأشخاص يترجلون من سيارتهم، ويطلقون النار من أسلحة رشاشة بكثافة وزعم بعض متداولي المقطع أنه لهجوم مسلح على قصر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في .

 

متناقلو المقطع الذي لم يتجاوز عدة ثواني، ادعوا أن أشخاص من قبائل سعودية تجمعوا أمام قصر محمد بن سلمان وأطلقوا الرصاص من الرشاشات تجاهه، وذلك بهدف إحداث تغيير في الحكم واعتراضا على سياساته.

 

 

ولكن بتتبع المقطع اتضح أن الحقيقة غير ذلك تماما ولا علاقة له بأي .

 

حيث أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية القبض على شخصين ظهرا في مقطع مصور وهما يطلقان الرصاص في الهواء في طريق عام.

 

وقالت الشرطة في تصريح لها إنها تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. بشأن قيام شخصين بإطلاق الرصاص في أحد أحياء منطقة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس“.

 

 

وقال الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض. إنه “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر من خلاله استعراض أشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من أسلحة بحوزتهم خلال سيرهم بمركباتهم بالطرق العامة. وداخل أحد أحياء شرق مدينة الرياض، مخالفين للأنظمة، وتوثيق ذلك ونشره. فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية مطلقي النار”.

 

وأشار الكريديس إلى أن “المتهمين هما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهما. وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة”.

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