“شاهد” الكويتية مي العيدان تنبش قبر سعاد حسني وتكشف عن عقد زواج عرفي لها بفنان مشهور!

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، موجة جدل واسعة بعد نشرها صورة لعقد زواج عرفي ادعت أنه يخص الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنانة سعاد حسني.

وأظهر العقد التي نشرت العيدان صورة له على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أن الزواج تم بطريقة عرفية.

وهذا ما أشارت إليه مي العيدان في تعليقها: “عقد زواج سعاد حسني و عبد الحليم حافظ . طلعوا متزوجين عرفي”. إلا أنها لم تؤكد مدى صحة المستند ومصدره.

وأثار هذا ضجة كبيرة في اوساط المتابعين وتساءل الكثيرون عما اذا كان هذا العقد حقيقياً. وفي المقابل تعرضت العيدان لموجة من الانتقادات حيث رأى بعض الناشطين أنها انتهت من الأحياء وبدأن بنبش قبور الأموات على حد تعبيرهم.

شاهد أيضا: “شاهد” حليمة بولند كما لم تراها من قبل.. ومي العيدان تعلق:””كان من زمان يا داخلية”