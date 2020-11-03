الكاتب الأردني عبد الهادي المجالي يحرج مذيعة قناة العربية
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“الحمار لم يدخل السيرك لأنه حمار”.. “شاهد” كاتب أردني يتطاول على شعبه ويحرج مذيعة العربية!

كتب Author 2
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أثار الكاتب الأردني عبد الهادي راجي المجالي جدلاً واسعاً بعدما أسقط “نظرية ” على الشعب ، في محاولته لتفسير اقتراب من ذروة تفشي فيروس “”.

 

وقال المجالي أثناء مداخلته في برنامج “تفاعلنا” على قناة “”: “استطاع العالم تطويع الحيوانات جميعاً وإشراكها في السيرك، فتمكن من قتل غريزة والدب القطبي، إلا الحمار لم يدخل في السيرك لأنه حمار”.

 

وأضاف عبد الهادي المجالي: “نحن أثبتنا أن أزمة الوعي في معالجة كورونا هي نفسها أزمة الحمار في السيرك، فالأزمة الحقيقية هي أزمة الشارع، لأن الكمامة ووسائل الحماية والنظافة الشخصية تقي بنسبة 95%، ولكن الناس لا تلتزم وبالتالي انتشار الفيروس نتيجة جهل بشري”.

 

وشعرت الإعلامية سارة الدندراوي بالإحراج مما قاله المجالي، وحاولت الاعتذار قائلة: “أصبحت لا أعلم ممن أعتذر بعد أن شبهت الجميع بالحمار”.  ليرد الكاتب الأردني: “الوعي لا تستطيع الدولة فرضه، لذا تلجأ إلى الحظر، فالناس ترفض أن تتعاطى مع الوعي والإرشادات”.

 

وكانت ، قد أعلنت عن تسجيلها 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت الماضي.  ما يمثل ارتفاعا قياسيا لعدد ضحايا على أساس يومي منذ بدء التفشي في المملكة.

 

وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى منذ بدء التفشي في البلاد وتأتي بعد أن بلغ مؤشر الوفيات يوم 28 أكتوبر 32 حالة، وفي 29 أكتوبر 40، وفي 30 أكتوبر 32.

 

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