“شاهد” الراقصة “المثيرة” جوهرة تنشر صورة مع عمرو دياب وتُحدث ضجة كبيرة!

نشرت الراقصة جوهرة صورة تجمعها مع الفنان المصري عمرو دياب وشخص ثالث يقف ورائهما، عمدت إلى إخفاء وجهه باستخدام “إيموجي”.

وأثارت صورة الراقصة جوهرة مع عمرو دياب جدلاً كبيراً، وتساءل متابعون عن هوية الشخص الذي أخفت جوهرة وجهه، وعن سبب اجتماعهم.

وطرح دياب منذ أيام أغنيته الجديدة “أهي أهي“، بالتعاون مع المغنية اليونانية “إيريني بابادوبلو“.

وكان “عبدالله” نجل الفنان عمرو دياب، اثار ضجة بصورة ظهر فيها وهو يحمل بيده زجاجة خمر.

وتكشف الصورة التي نشرها عبدالله عمرو دياب عن وجوده الى جانب أحد اصدقائه ومن خلفهم فتيات وشبان. وظهر يحمل زجاجة بيرة في يده، وأمامهم طاولة عليها زجاجات وعلب خمور .

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