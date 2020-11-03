محمد المهدلي أستاذ جامعي مصري بالاسكندرية يتطاول ويسيء للقرآن الكريم
محمد المهدلي أستاذ مصري بالاسكندرية يتطاول ويسيء للقرآن الكريم
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“شاهد” أستاذ جامعي في مصر يقلل أدبه مع الله ويسيء للقرآن .. الطلبة لم يسكتوا ولقنوه درساً قاسياً

كتب وطن
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تطاول أستاذ جامعي في وأقلّ أدبه مع الذات الالهية والقرآن الكريم خلال محاضرة أمام طلبته.

وتعدّى الدكتور الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الاسكندرية لفظيًّا على القرآن الكريم، الأمر الذي تسبب في مشادة بينه وبين الطُلَّاب.

ورفض الطلبة تطاول أستاذهم على القرآن الكريم ولقنوه درساً قاسياً، فيما حاول طردهم من القاعة .

وأعلنت وزارة التعليم العالي وقف محمد المهدلي عن العمل وإحالته للتحقيق العاجل بسبب الإساءة للقرآن خلال المحاضرة .

وأثارت الواقعة غضباً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمعاقبة الأستاذ الجامعي ليكون عبرة لمن تسوّل له نفسه بالتطاول والإساءة للقرآن .

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تعليق 1
  1. محلل استراتيجي يقول

    أكيد مدفوع من قبل محمد بن زايد ومن آل نهيان الذي ثبت أصلهم اليهودي ومجاهرتهم بالعداء للاسلام, ويساعدهم في ذلك اليهودي الآخر القزم عبد الفتاح السيسي, والذي ثبت أصله اليهودي من عائلات الاسكندرية اليهود والتي كانت تعمل بالربا.
    للعلم آل نهيان اليهود ومعهم اليهودي القزم السيسي يدفعون الاموال الطائلة لكل من يتطاول على الاسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن الكريم, وكله تحت مسمى محاربة التطرف, وكأن من يصلي ويقرأ القرآن صار ارهابي.

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