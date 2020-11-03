“شاهد” أستاذ جامعي في مصر يقلل أدبه مع الله ويسيء للقرآن .. الطلبة لم يسكتوا ولقنوه درساً قاسياً

تطاول أستاذ جامعي في الاسكندرية وأقلّ أدبه مع الذات الالهية والقرآن الكريم خلال محاضرة أمام طلبته.
وتعدّى الدكتور محمد المهدلي الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الاسكندرية لفظيًّا على القرآن الكريم، الأمر الذي تسبب في مشادة بينه وبين الطُلَّاب.
تعدى لفطيًا على القرآن الكريم .. طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية يلقنون د.محمد المهدلي درسًا قاسيًا لحديثه السيء عن آيات قرآنية pic.twitter.com/CBpjdHnMBE
— حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) November 3, 2020
ورفض الطلبة تطاول أستاذهم على القرآن الكريم ولقنوه درساً قاسياً، فيما حاول طردهم من القاعة .
وأعلنت وزارة التعليم العالي وقف محمد المهدلي عن العمل وإحالته للتحقيق العاجل بسبب الإساءة للقرآن خلال المحاضرة .
وزارة التعليم العالي تعلن وقف الدكتور محمد المهدلي عن العمل وإحالته للتحقيق العاجل بسبب الإساءة للقرآن خلال محاضرة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية pic.twitter.com/HnmYlWf1Fj
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 3, 2020
وأثارت الواقعة غضباً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمعاقبة الأستاذ الجامعي ليكون عبرة لمن تسوّل له نفسه بالتطاول والإساءة للقرآن .
سيراً علي نهج وخطي ماكرون كلب فرنسا ، طلع علينا انهارده دكتور محمد المهدلي دكتور علم الاجتماع ف المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بالاسكندرية وقالها صريحه *انا بعلن إلحادي ومفيش حاجه اسمها الله وقام بسب رسولنا الكريم، ريتويت علي أوسع نطاق عشان الاشكال دي لازم تتعاقب ياجماعه pic.twitter.com/MoNb70nhL3
— Hichaam Ghatas (@HichamGhatas) November 2, 2020
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أكيد مدفوع من قبل محمد بن زايد ومن آل نهيان الذي ثبت أصلهم اليهودي ومجاهرتهم بالعداء للاسلام, ويساعدهم في ذلك اليهودي الآخر القزم عبد الفتاح السيسي, والذي ثبت أصله اليهودي من عائلات الاسكندرية اليهود والتي كانت تعمل بالربا.
للعلم آل نهيان اليهود ومعهم اليهودي القزم السيسي يدفعون الاموال الطائلة لكل من يتطاول على الاسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن الكريم, وكله تحت مسمى محاربة التطرف, وكأن من يصلي ويقرأ القرآن صار ارهابي.