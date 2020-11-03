علامة “حسن خاتمة”.. “شاهد” آخر كلمات النائب الأردني يحيى السعود قبل وفاته بساعات قليلة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطعا مصورا وثق آخر كلمات للنائب الراحل يحيى السعود، قبل وفاته وكانت كلمات مؤثرة عبر محادثة صوتية.

وبحسب المقطع المتداول فقد سمع صوت كلمات “يحيى السعود” عبر تطبيق “واتس اب“. وهو يناشد أهل الخير على جروب عام التبرع بالدم لأحد المرضى والذي يرقد في مستشفى الخالدي.

فيديو : اخر محادثة للنائب السابق #يحيى_السعود -رحمه الله- على واتساب قبل وفاته اليوم اثر حادث سير مروع على الطريق الصحراوي. pic.twitter.com/OodfpMlGEZ — الأردنية نت (@alurdunyya) November 3, 2020

وبين “السعود” في المحادثة انه مستعد لنقل المتبرعين بباص خاص للتبرع بالدم.

ولاقى المقطع تفاعلا كبيرا من قبل الأردنيين، الذين دعوا بالرحمة للنائب السابق وأثنوا عليه خيرا ورأوا أن ذلك علامة حسن خاتمة.

هذا وتوفي مساء اليوم الثلاثاء، النائب السابق يحيى السعود إثر تعرضه لحادث مروع على الطريق الصحراوي. حيث كان السعود عائدا من الطفيلة بعد تعزيته بوفاة عمه.

وكان آخر ما كتبه “السعود” قبل 3 ساعات من وفاته، هو نعى لعمه، على صفحته بفيس بوك قبل التوجه لتقديم التعزية بوفاته.

وكتب السعود: “بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿وَبَشِّرِ الصّابِرينَ الَّذينَ إِذا أَصابَتهُم مُصيبَةٌ قالوا إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ راجِعونَ﴾. بِبالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة العم الغالي الحاج ذياب العبد محمود السعود”

‏وتابع:”لا يسعنا بهذا المصاب الجلل، إلا أن نتقدم بِأحر التعازي وعميق المواساة، راجين من المولى عزّ وجل أن يُلهمنا جميل الصبر والسلوان. لله ما أعطى ولله ما أخذ ولكل أجل كتاب مسمى فأصبروا و احتسبوا .. انا لله وانا اليه لراجعون”.

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