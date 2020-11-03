خلال سهرة في ملهى ليلي .. لماذا اندلع شجار كبير بين أحمد الفيشاوي وزوجته وهل حاولت دهسه؟!

تحدث صحف مصرية عن شجار كبير وقع بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل في ملهى ليلي على متن باخرة عائمة في منطقة الزمالك، الأمر الذي دفع الفنان للخروج والردّ.

وقالت المصادر إن المشاجرة بين الفيشاوي وزوجته استمرت أكثر من نصف ساعة.

وأشارت إلى أنّ الفيشاوي حاول بعد تجمع عدد من الجمهور تهدئة الموقف، لكن محاولاته باءت بالفشل في تهدئتها.

وخرجت زوجة الفنان من الملهى الليلي لتستكمل سهرتها بمكان آخر في نفس الباخرة، لكنه أصرّ على مصالحتها وذهب وراءها لكن محاولته باءت أيضًا بالفشل.

وقالت المصادر إن ندى الكامل خرجت من المكان لتركب سيارتها، وسط إصرار أحمد الفيشاوي للمرة الثالثة على الخروج وراءها حيث وقف أمام السيارة لتشغل السيارة وتدفعه للخلف ليقع على الأرض.

تلك التصريحات عن المشاجرة دفعت “الفيشاوي” للخروج بردّ، حيث وصف هذه الأنباء بأنّها “أي كلام”.

وأكد أن علاقته بزوجته ندى الكامل جيدة، ولا يشوبها أي شائبة.

يشار إلى أنّ أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل دأبا على إثارة الجدل في المهرجان الفنية .

وأحدث الثنائي ضجةً بعد تبادل القبلات والأحضان على السجادة الحمراء، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.