تعهدت الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز التي فضحت علاقتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّها سترقص عارية في الشوارع اذا فاز جو بايدن بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتتواصل عمليات فرز الاصوات في الولايات المتحدة الامريكية لاختيار رئيسا جديدا للبلاد لمدة أربعة أعوام.

وتقدم المرشح الديمقراطي جو بادين بعد الانتهاء من فرز نحو ثلثي الاصوات في عدة ولايات بـ223 صوتاً من المجمع الانتخابي حسب مواقع الإعلام الأميركية.

في المقابل حصل الرئيس الحالي المرشح الجمهوري دونالد ترمب على 174 صوتاً، لتبقى النتائج قابلة للتغيير في اي لحظة مع الاستمرار في عمليات الفرز، لاسيما في الولايات المتأرجحة التي تبقى سيدة الموقف في تحديد مصير الرئيس الـ٤٦ للولايات المتحدة الامريكية.

وقال “بايدن” في كلمة متلفزة صباح الأربعاء: “نحن في طريقنا للفوز بالانتخابات لكن علينا التحلي بالصبر حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات بالكامل”.

وأضاف: “نشعر بالتفاؤل إزاء وضعنا الانتخابي في ويسكونسن وميشيغن وسنفوز بأصوات بنسيلفانيا”.

وذكر: “نشعر بأننا في وضع جيد في أريزونا وما زلنا في حلبة المنافسة في جورجيا”.

وردّ “ترامب” عبر تويتر قائلاً: “أبلينا بلاء حسنا جدا لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات ولن ندعهم يفعلون ذلك أبدا”.

وتصدرت الممثلة الاباحية ستورمي دانييلز عناوين الصحف عندما قالت إن مارست الجنس مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عام 2006، وهو ما أنكره ترامب.

وقالت دانييلز في مقابلة مع مجلة إنتتش عام 2011، إنها بدأت علاقة جنسية مع ترامب في عام 2006 في غرفة بفندق، وذلك بعد وقت قصير من إنجاب ميلانيا زوجة ترامب لابنهما بارون.

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