فضيحة تهز لبنان.. أب يتحول إلى “ذئب بشري” ويغتصب ابنته القاصر أمام والدتها وهذا ما كشفته التحقيقات!

شهدت منطقة التبانة في طرابلس شمال لبنان جريمة بشعة كشفتها الأجهزة الأمنية، بعد هروب فتاة قاصر من منزلها إثر تعرضها للاغتصاب.

وذكرت صحيفة “بنت جبيل” اللبنانية، أن الفتاة القاصر ( 14 عاماً)، وصلت إلى فصيلة درك التبانة منهارة وبيدها هاتف محمول، وطلبت من رتيب التحقيق أن يُكلم به.

على الجهة الأخرى من الهاتف كانت إحدى الجمعيات المعنية بشؤون حقوق الفتيات والتي أوضحت للرتيب التحقيق ماذا حدث مع القاصر .

وبتوقيف الوالد والتحقيق معه، تبين أنه أوقف سابقاً قبل عامين بسبب تحرشه بابنته أيضاً، إلا أن تقرير الطبيب الشرعي حينها أثبت أن الفتاة لم تتعرض للاغتصاب ولم يتم تأكيد التحرش بها ما أدى لاطلاق سراحه حينها.

وكشف الطبيب الشرعي على الفتاة، وتبين أنه تم فض غشاء البكارة لديها منذ مدة وليس مؤخراً، وجرى استدعاء والدتها التي أكدت أن الوالد يقوم بالتحرش بابنتها منذ سنين، وفي آخر مرة، قام بالدخول عليها أثناء استحمامها.

تم تحويل الملف للقضاء المختص في حين تم ايداع الفتاة القاصر لدى إحدى الجمعيات المختصة بشؤون الفتيات القاصرات.

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