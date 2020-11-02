كويتية اختلفت مع والدها وما فعلته مخجل حقاً وهذا ما حدث عندما وصلت الشرطة للمستشفى!

أقدمت مواطنة كويتية على محاولة الانتحار بشفرة حادة قطعت بها شرايين يدها، وذلك بسبب خلافات عائلية مع والدها.

وبحسب ما أوردت صحيفة “الراي” المحلية، تلقت وزارة الداخلية بلاغاً عن وجود محاولة انتحار فتاة، وتوجهت الدورية إلى موقع البلاغ.

وتم إبلاغ رجال الأمن بأن والد الفتاة قام بنقلها إلى مستشفى الجهراء، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى المستشفى، وبسؤال الأب قال إن ابنته استخدمت شفرة في محاولة الانتحار، واستطاع أن ينقلها إلى المستشفى على وجه السرعة لتلقي العلاج.

وبررت الفتاة لرجال الأمن محاولتها الانتحار بوجود مشاكل بينها وبين والدها دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها.

وسُجل بحق الفتاة قضية شروع بالانتحار، وسيتم التوسع معها بالتحقيق في الملابسات حال تماثلها للشفاء.

وتزايدت أعداد حالات الانتحار خلال الآونة الأخيرة في الكويت، وسجلت الأجهزة الأمنية 40 حالة انتحار خلال 4 أشهر، فضلاً عن 15 محاولة فشل أصحابها في إنهاء حياتهم وسجلت بحقهم قضايا.

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