قاض أمريكي يوافق على طلب سعد الجبري رفع السرية عن ملفات قضيته المرفوعة ضد محمد بن سلمان
قاض أمريكي يوافق على طلب سعد الجبري رفع السرية عن ملفات قضيته المرفوعة ضد محمد بن سلمان
تقارير

فضائح ولي العهد على المكشوف .. قاضٍ أمريكي يصدم محمد بن سلمان بهذا القرار لصالح سعد الجبري

كتب وطن
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وافق قاض فدرالي أمريكي على طلب المستشار السابق   رفع السرية عن ملفات قضيته المرفوعة ضد .

وكان الجبري طلب الكشف عن وثائق تتهم ولي العهد السعودي بالتواطؤ في محاولة خطفه وتعذيبه وقتله.

وقبل يومين، استدعت محكمة أمريكية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، و9 آخرين، في قضية  سعد الجبري الذي اتهمهم بمحاولة اغتياله.

وقالت شبكة “سي إن إن”، إن محكمة واشنطن أرسلت مذكرات استدعاء محمد بن سلمان و9 سعوديين آخرين. بالإضافة لمؤسسة مسك الخيرية في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري ضدهم، عبر تطبيقي “واتساب” و”سيغنال”.

وأظهرت وثيقة لمحكمة واشنطن بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حصلت “سي إن إن” على نسخة منها. أنها أرسلت مذكرة استدعاء لمحمد بن سلمان عبر “واتساب” باللغتين والإنجليزية في 22 سبتمبر / أيلول الماضي.

كما تضمنت وثائق المحكمة صورة للرسائل المرسلة عبر “واتساب” تُظهر وصولها والاطلاع عليها من قبل المرسل إليه.

ووجهت المحكمة مذكرات استدعاء أيضا إلى مؤسسة “مسك” الخيرية و9 أشخاص سعوديين مدعى عليهم بينهم بدر  عبر تطبيقي “واتساب” و”سيغنال“.

وتقدم الجبري في وقت سابق من أغسطس/ آب الماضي بدعوى قضائية ضد بن سلمان، في محكمة أمريكية. متهما إياه بإرسال فريق لقتله في كندا على غرار مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

 

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