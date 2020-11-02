ماكرون و محمد بن زايد مقاطعة فرنسا
ماكرون ومحمد بن زايد
الهدهد

“شاهد” صاحب “بار” مغربي عنده “دم” أكثر من عيال زايد وكفار قريش.. هكذا تضامن مع المسلمين وأغضب ماكرون

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص مغربي صاحب “حانة”، قرر التضامن مع والانضمام إليهم في حملة .

 

وقال المغربي صاحب الحانة في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”: “إخواني المسلمين أحرار، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خط أحمر”.

 

وتابع: “لهذا أنا أتضامن مع المقاطعين ونمنع المشروبات الفرنسية من هذا البار”.

 

وبدأ صاحب الحانة بعرض أنواع الخمور الفرنسية، وقام برميها مؤكداً أنه لن يقوم ببعيها واستيرادها مرة أخرى.

 

وتباينت ردود الأفعال بين المغردين حول تصرف صاحب الحانة، مابين مُستهزئ به، لأن الخمر مُحرم في الإسلام، بينما دافع الأغلبية عنه وأشادوا بموقفه المُشرف أكثر من بعض الدول المسلمة بحسب تعبيرهم.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، تعليماته إلى جهات الاختصاص في بعدم تفعيل مقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على اساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ، للإسلام والنبي محمد، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة في الشارع الإماراتي.

 

وكان حساب “مركز الإمارات للدراسات والإعلام”، قد نشر تغريدة أثارت جدلاً واسعاً جاء تحتها (الشيخ محمد بن زايد يؤكد للرئيس الفرنسي ماكرون دعمه لاقتصاد # ضد الحرب الممنهجة التي يقودها تنظيم الاخوان المسلمين العالمي بمقاطعة المنتجات الفرنسية ).

 

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، حملة إلكترونية رافضة للهجوم المنظم من قبل الرئيس ماكرون على الإسلام. مطالبين إياه بالتراجع عن التصريحات المسيئة للإسلام ومحاولة ربطه بالإرهاب.

 

ودشن النشطاء هاشتاغ (#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه و #ماكرون_يسي_للاسلام). رفضاً لكل تصريحاته بشأن الإسلام، مطالبين بمقاطعة المنتجات الفرنسية كردّ على إساءات الرئيس الفرنسي للإسلام.

 

واستجابت عشرات الأسواق المركزية في وقطر وعُمان وغيرها لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية نصرة للنبي محمد عليه السلام ورداً على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام .

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