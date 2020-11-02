“شاهد” صاحب “بار” مغربي عنده “دم” أكثر من عيال زايد وكفار قريش.. هكذا تضامن مع المسلمين وأغضب ماكرون

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص مغربي صاحب “حانة”، قرر التضامن مع المسلمين والانضمام إليهم في حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وقال المغربي صاحب الحانة في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”: “إخواني المسلمين أحرار، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خط أحمر”.

وتابع: “لهذا أنا أتضامن مع المقاطعين ونمنع المشروبات الفرنسية من هذا البار”.

وبدأ صاحب الحانة بعرض أنواع الخمور الفرنسية، وقام برميها مؤكداً أنه لن يقوم ببعيها واستيرادها مرة أخرى.

فيديو متداول لمغربي صاحب حانة يمنع بيع الخمور الفرنسية في حانته نُصرةً للإسلام! pic.twitter.com/UohLnOqGCk — Celebs World (@Celebrities_Wo) November 1, 2020

وتباينت ردود الأفعال بين المغردين حول تصرف صاحب الحانة، مابين مُستهزئ به، لأن الخمر مُحرم في الإسلام، بينما دافع الأغلبية عنه وأشادوا بموقفه المُشرف أكثر من بعض الدول المسلمة بحسب تعبيرهم.

و الله شي عجيب https://t.co/tNlNsR5k6G — asim (@asimnoor1414) November 1, 2020

عندما تتغلب المبادئ على المصالح

كتب الله أجره https://t.co/mVM1ArMYYs — دُريّة شبح (@RealJavaa) November 1, 2020

ماقصر الصراحه كثر الله خيره https://t.co/QY2aMYUYos — Raghad🐞 (@9Raghadddjoa) November 1, 2020

ابليس احتار مايدري يفرح والا يحزن https://t.co/X2WlsFlPpl — منال عبدالله🇸🇦 (@Manal_30_) November 1, 2020

بيض الله وجهه ياليت بعد يبيع عرق دعمًا للعرب https://t.co/HbYUT6rIZ2 — SaaD (@IlIsIIl) November 1, 2020

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، تعليماته إلى جهات الاختصاص في الإمارات بعدم تفعيل مقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على اساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للإسلام والنبي محمد، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة في الشارع الإماراتي.

وكان حساب “مركز الإمارات للدراسات والإعلام”، قد نشر تغريدة أثارت جدلاً واسعاً جاء تحتها (الشيخ محمد بن زايد يؤكد للرئيس الفرنسي ماكرون دعمه لاقتصاد #فرنسا ضد الحرب الممنهجة التي يقودها تنظيم الاخوان المسلمين العالمي بمقاطعة المنتجات الفرنسية ).

الشيخ محمد بن زايد يؤكد للرئيس الفرنسي ماكرون دعمه لاقتصاد #فرنسا ضد الحرب الممنهجة التي يقودها تنظيم الاخوان المسلمين العالمي بمقاطعة المنتجات الفرنسية. pic.twitter.com/lEavrDyy1X — مركز الإمارات للدراسات والإعلام (@UAEstudiesi) October 24, 2020

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، حملة إلكترونية رافضة للهجوم المنظم من قبل الرئيس ماكرون على الإسلام. مطالبين إياه بالتراجع عن التصريحات المسيئة للإسلام ومحاولة ربطه بالإرهاب.

ودشن النشطاء هاشتاغ (#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه و #ماكرون_يسي_للاسلام). رفضاً لكل تصريحاته بشأن الإسلام، مطالبين بمقاطعة المنتجات الفرنسية كردّ على إساءات الرئيس الفرنسي للإسلام.

واستجابت عشرات الأسواق المركزية في الكويت وقطر وعُمان وغيرها لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية نصرة للنبي محمد عليه السلام ورداً على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام .

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