“شاهد” الفيديو الذي نشره الشيف التركي نصرت وأشعل جدلاً واسعاً .. هل أظهر عضوه الذكري فيه!

تعرض الشيف التركي الشهير “نصرت” لإنتقادات واسعة بعد نشره فيديو على حسابه في انستغرام، اعتبره متابعون أنّه تخطى الحدود.
واتُهم الشيف التركي نصرت بـ”خدش الحياء العام”، في الفيديو الذي ظهر فيه يروّج للفندق الذي يمتلكه.
وظهر الشيف نصرت مرتدياً ثوب الإستحمام وهو يقفز فوق السرير، وبدا كأنه لا يرتدي ملابس داخلية، واتهم بأنّه “أظهر عضوه التناسلي”.
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لكن عند التدقيق في الفيديو يظهر أنّه يرتدي ملابس داخلية سوداء.
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