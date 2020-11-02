الشيف التركي نصرت
الشيف التركي نصرت
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“شاهد” الفيديو الذي نشره الشيف التركي نصرت وأشعل جدلاً واسعاً .. هل أظهر عضوه الذكري فيه!

كتب وطن
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تعرض الشيف التركي الشهير “” لإنتقادات واسعة بعد نشره فيديو على حسابه في انستغرام، اعتبره متابعون أنّه تخطى الحدود.

 

واتُهم الشيف التركي نصرت بـ”خدش الحياء العام”، في الفيديو الذي ظهر فيه يروّج للفندق الذي يمتلكه.

 

وظهر مرتدياً ثوب ​الإستحمام​ وهو يقفز فوق ​السرير​، وبدا كأنه لا يرتدي ​ملابس داخلية​، واتهم بأنّه “أظهر عضوه التناسلي”.

 

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لكن عند التدقيق في الفيديو يظهر أنّه يرتدي ملابس داخلية سوداء.

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