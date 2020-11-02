“شاهد” الفيديو الذي نشره الشيف التركي نصرت وأشعل جدلاً واسعاً .. هل أظهر عضوه الذكري فيه!

تعرض الشيف التركي الشهير “نصرت” لإنتقادات واسعة بعد نشره فيديو على حسابه في انستغرام، اعتبره متابعون أنّه تخطى الحدود.

واتُهم الشيف التركي نصرت بـ”خدش الحياء العام”، في الفيديو الذي ظهر فيه يروّج للفندق الذي يمتلكه.

وظهر الشيف نصرت مرتدياً ثوب ​الإستحمام​ وهو يقفز فوق ​السرير​، وبدا كأنه لا يرتدي ​ملابس داخلية​، واتهم بأنّه “أظهر عضوه التناسلي”.

View this post on Instagram Paradise #saltbae #salt#saltlife A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Oct 26, 2020 at 2:10pm PDT

لكن عند التدقيق في الفيديو يظهر أنّه يرتدي ملابس داخلية سوداء.

شاهد أيضا: “هذه ليست بلادكم ولا تعرفون قوانينها” .. “شاهد” ماذا فعلت الشرطة الفرنسية بفتاتين تركيتين بعد إيقاف مركبتهما!