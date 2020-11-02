دولة الإنقلابات والمؤامرات “الإمارات” تعلنها بكل بجاحة: “ماكرون على حق .. وأردوغان على باطل”!

في موقف متوقع لحكام الإمارات وسياساتهم المعادية للإسلام والمسلمين، دافعت أبوظبي عن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي أساء فيه للإسلام والنبي محمد عليه السلام، رغم الغضب الذي عمّ المسلمين في العالم.

وعبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت الألمانيّة”، عن رفضه فكرة أن يكون ماكرون عبّر عن رغبة في إقصاء المسلمين، قائلاً: “يجب الاستماع إلى ما قاله ماكرون فعلاً في خطابه، هو لا يريد عزل المسلمين في الغرب، وهو محقّ تماماً”.

وأوضح قرقاش، أنه يجب على المسلمين أن يندمجوا بشكل أفضل، وأنّه من حقّ الدولة الفرنسية البحث عن طرق لتحقيق ذلك بالتوازي مع “مكافحة التطرّف والانغلاق المجتمعي”.

واعتبر الوزير الإماراتي أنّه بمجرّد أن يرى الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان “ثغرة أو نقطة ضعف، فإنه يستخدمها لزيادة نفوذه”، مضيفاً: “أردوغان لا يُبدي استعداداً للتفاوض إلا عندما نُبيّن له الخطّ الأحمر”.

وفي تعليقه على دفاع “قرقاش” عن “ماكرون”، قال الكاتب القطري البارز جابر الحرمي إنه “أينما وجدت حرب على الإسلام والمسلمين وُجد نظام الامارات، تشجيعًا وتمويلا ومشاركة، وآخرها الإصطفاف مع ماكرون في إساءته للرسول ﷺ وعدائه للمسلمين .. ما كان مُبطنا بالأمس ، بات اليوم معلنا”.

أينما وجدت حرب على الإسلام والمسلمين وُجد نظام #الامارات ، تشجيعًا وتمويلا ومشاركة .. ، وآخرها الإصطفاف مع #ماكرون في إساءته للرسول ﷺ وعدائه للمسلمين ..

ما كان مُبطنا بالأمس ، بات اليوم معلنا .. pic.twitter.com/GbczaEMvku — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 2, 2020

واندلعت احتجاجات مناهضة لفرنسا في عدد من الدول العربية والإسلاميّة ردّاً على تصريحات لماكرون دافع فيها عن الحقّ في نشر رسوم كاريكاتوريّة مسيئة للإسلام والنبي عليه السلام باسم حرية التعبير.

وجاء موقف ماكرون ردّاً على مقتل مدرّس فرنسي بقطع الرأس في 16 تشرين الأوّل/ أكتوبر على يد إسلامي متطرّف. بعدما كان عرض على تلاميذه رسوماً كاريكاتوريّة للنبي محمد في إطار حصّة دراسية.

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