بعد تفكيرها بالهجرة إلى سلطنة عُمان.. “شاهد” هذا ما قررته هيا الشعيبي بأحدث ظهور لها بسبب فيديو “العضو”

في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن سبب اختفائها عن السوشال ميديا خلال الفترة الماضية، عقب أزمة الفيديو الفاضح الذي تسبب لها بمشكلة كبيرة.

وأوضحت هيا في مقطع بثته على حساباتها بمواقع التواصل. أنها قررت أن تبتعد عن المشاكل وتشتري راحة بالها وتعطي الأولوية في الوقت الحالي لأولادها وبيتها. لاسيما بعد الأزمة الكبيرة التي تعرضت لها وأدت لاحتجازها في النيابة. بسبب نشر مقطع مخالف للآداب العامة عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”.

وتابعت الفنانة الكويتية:”في أوقات يمر بها الواحد يحس إنه تعبان ويحتاج فيها الصحبة الطيبة والناس اللي تكون فعلًا على قلبه بعيد عن حكي الناس وبعيد عن أي مشكلة يواجهها”

وأضافت الفنانة الكويتية: “أنا هقولكم شي لو تمرون بمشاكل الدنيا حلها لا تنظرون إلى الخلف تنظرون إلى الأمام دايمًا.. الواحد يطوي صفحة راحت وانطوت ونبدأ صفحة جديدة ونقول الله المستعان”.

وتابعت “الشعيبي” التي أفرج عنها مؤخرا: “الحمد لله على كل شي واللي داشين يسألون عني أنا زينة وبين عيالي ورجلي العزيز والغالي الي ماخلاني دقيقة فعلا هنا يبين أصل الرجل”.

واختتمت الفنانة الكويتية كلمتها لجمهورها قائلة: “وأدري إنكم ولهتوا على سناباتي وتصوير والكوميديا الي اسويها ليكم.. لكن ساعات احتاج اني اكون بعيدة عشان اشتري راحة بالي وعيالي وبيتي.. بس الحمدلله أنا زينة طول ما انتم زينيين واحبكم وايد.. ويروا بالكم على حالكم واطفالكم”

وسبق وأن صرحت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن تفكيرها في الهجرة من الكويت والاستقرار في سلطنة عمان. وذلك بسب الأزمات المتتالية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

قررت النيابة العامة في الكويت الشهر الماضي، الإفراج عن النجمة الكويتية هيا الشعيبي، بعد التحقيق معها على خلفية نشرها فيديو إباحي، نشرته عبر حساب سناب شات الخاص بها.

وكانت النيابة قد حددت مبلغ كفالة بقيمة 2000 دينار كويتي لتخرج بعدها بوقت قصير.

وتم تداول فيديو قصير يُظهر لحظة خروج هيا الشعيبي من النيابة واحتفال شقيقها بالقرار من خلال ذبح خروف. بعد الإفراج عنها أخيراً بسبب أزمة الفيديو الذي تم نشره عن طريق الخطأ.

وقالت محامية الفنانة، في تصريحات صحفية حينها، بأن قرار الإفراج عنها يأتي بعد التمسك بأقوالها خلال التحقيق. أنها لم تنشر الفيديو وليس من عاداتها أو طباعها نشر هذه النوعية من المواد عبر حساباتها الرسمية لتقرر النيابة بعد ذلك الإفراج عنها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية في تقرير سابق لها، فإن الفنانة الشعيبي باتت ممنوعة من الظهور في وسائل الإعلام السعودية. إذ أرسلت رسائل إلى وسائل الإعلام في المملكة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع تفيد بمنع عرض أي عمل قديم أو حديث لها.

هيا الشعيبي، الاسم الذي تصدر عمليات البحث، هي ممثلة كويتية مواليد الكويت1 يناير 1979. وتزوجت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي مرتين الأولى أنجبت ابنها «فهد» والزواج الثاني كان عام 2010. من زميلها الممثل الكويتي هاني الطباخ، وأبرز أعمالها الدرامية كانت «القرار الأخير، بقايا أمل. سوالف حريم، موزة ولوزة».

شاهد أيضا: “شاهد” تغريدة نشرتها مي العيدان عن هيا الشعيبي أغضبت السعوديين فشنّوا عليها هجمةً عنيفة!؟