بعد “الإقامة الذهبية” التي منحه إياها ابن راشد.. محمد رمضان “يتفشخر” ويشتري أغلى سيارة في دبي!

أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً بين جمهوره بعد استعراضه سيارته الجديدة من نوع رولز رويس كولينان، والتي قام بشرائها في دبي.

ونشر رمضان صورة عبر “انستجرام”، رصدتها “وطن”، وهو يقف بجانب سيارته الجديدة، مرفقة بتعليق: “أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكراً الإخوة الأردنيين تامر وعبود أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل وشكراً على رقم لوحة السيارة المميز”.

وأعاد محمد رمضان بتصرفه الجدل من جديد حول استعراضه دائماً لممتلكاته باهظة الثمن، ماعرضه للانتقاد حتى من زملائه.

وتعتبر السيارة الجديدة التي اشتراها محمد رمضان، من أغلى سيارة دفع رباعي بأسعار تبدأ بـ325 ألف دولار. كما وتصنف على أنها أول سيارة دفع رباعي تنتجها الشركة.

الجدير بالذكر أن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، منح محمد رمضان الإقامة الذهبية في دبي. ونشر الأخير صورة تأشيرة “الإقامة الطويلة” التي حصل عليها، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بـ “أجمل هدية.

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