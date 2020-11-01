هل سيفاجئ بشار الأسد دول الخليج بزيارة خاصّة لسلطنة عمان قريباً؟!

نقل حساب “شبكة عمان” على موقع “تويتر” عن مصادر إخبارية توقعها زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى سلطنة عمان خلال الفترة المقبلة.

❇️ بحسب مصادر أخبارية؛ توقعات بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى السلطنة خلال الفترة المقبلة. pic.twitter.com/XpTQDcHGbG — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) November 2, 2020

ولم تؤكد مصادر رسمية سورية أو عُمانية حتى الآن ما تمّ نشره حول الزيارة المزعومة .

وفي اكتوبر الماضي، تسلم بشار الأسد أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى دمشق، تركي بن محمود البوسعيدي ليكون بذلك أول سفير لدولة خليجية في دمشق منذ عام 2012.

فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد

رئيس الجمهورية العربية السورية يستقبل بقصر الشعب في العاصمة دمشق سعادة

السيد تركي بن محمود البوسعيدي لتقديم أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا ومقيمًا للسلطنة لدى سوريا. pic.twitter.com/bEOeY8upEI — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 23, 2020

وكانت الإمارات والبحرين افتتحتا سفارتيهما في سوريا عام 2018، لكن دون تعيين سفير.