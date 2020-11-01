السلطان هيثم بن طارق - بشار الأسد
السلطان هيثم بن طارق - بشار الأسد
الهدهد

هل سيفاجئ بشار الأسد دول الخليج بزيارة خاصّة لسلطنة عمان قريباً؟!

كتب وطن
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نقل حساب “شبكة عمان” على موقع “تويتر” عن مصادر إخبارية توقعها زيارة رئيس بشار الأسد إلى سلطنة عمان خلال الفترة المقبلة.

ولم تؤكد مصادر رسمية سورية أو عُمانية حتى الآن ما تمّ نشره حول الزيارة المزعومة .

وفي اكتوبر الماضي، تسلم بشار الأسد أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى دمشق، ليكون بذلك أول سفير لدولة خليجية في دمشق منذ عام 2012.

وكانت والبحرين افتتحتا سفارتيهما في سوريا عام 2018، لكن دون تعيين سفير.

ويقتصر التمثيل في سفارة أبوظبي على قائم بالأعمال، وكذلك الحال بالنسبة لسفارة المنامة.

وعلقت دول  العمل الرسمي بسفاراتها في سوريا منذ عام 2011. بعد اندلاع الثورة السورية المطالبة برحيل بشار الأسد عن رأس السلطة.

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