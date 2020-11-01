حذر ناشطون بموقع التواصل تويتر من عمليات نصب احترافية، تتم عبر حساب مزعوم بتويتر يحمل اسم الأميرة السعودية نوف بنت بندر آل سعود من العائلة الحاكمة ويدعي أنه يقدم معونات ومساعدات.

وفي هذا السياق حذر حساب “تاريخ آل سعود” المعروف من حسابات وهمية قال إنها تنتحل شخصية الأميرة نوف بنت بندر آل سعود.

وادعى حساب الأميرة السعودية المزيف على “تويتر” أنه يقدم معونات لدعم العائلات المحتاجة وأنه يمول المشاريع الصغيرة و المتوسطة.

أتقدم بمعونات لدعم العائلات المحتاجة ولفتح المشاريع الصغيرة و المتوسطة و لقضاء الدين و الزواج و العلاج و بناء البيوت وهذه المساعدات تقدم لجميع المحتاجين اتشرف بكم جميعا عبر الدايركت 🌹🇸🇦 — نوف بنت بندر آل سعود (@Itz__boobie) November 1, 2020

من جانبه، قال حساب تاريخ “آل سعود” الرسمي: “يجب الحذر منه وعدم تحويل أي مبالغ مالية له أو أي معلومات شخصية”.

منتحل الله يحفظك ويجب الحذر منه وعدم التحويل له أي مبالغ مالية أو إعطائه أي معلومات شخصية. https://t.co/nsh48Wr4F8 — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) November 1, 2020

والغريب في الأمر أن حساب الأميرة “نوف” موثق على الرغم من زيفه كما ذكر النشطاء. وتمكن من تجميع أكثر من 18 ألف متابع.

@Itz__boobie

انتبهو من المدعوه ((نوف بنت بندر آل سعود ))فهي لعبه من اناس خارج المملكه يريدون استغلال حاجات الناس وسلبهم اللهم اني قد بلغت .

تدعي مساعدت المحتاجين والمديونين pic.twitter.com/EbJKfjnpwd — عبد الله آل ردعان (@AbdallhAlwdani) October 27, 2020

وسبق أن حذر الأمير سلطان بن خالد آل سعود من هذا الحساب وكتب في تغريدة سابقة رصدتها (وطن): “هذا الحساب ينتحل شخصية أميرة. والمشكلة الأكبر أن الحساب موثق ويعرض مساعدات للمتابعين له ويطلب منهم مساعدات على الخاص”

وجب التنويه 🛑🛑

هذا الحساب ينتحل شخصية أميرة والمشكلة الأكبر أن الحساب موثق ويعرض مساعدات للمتابعين له ويطلب منهم مساعدات على الخاص فيجب على جميع الأخوة والأخوات أخذ الحيطة والحذر من هذه الحسابات التي تستخدم من أجل عمليات نصب وإحتيال والإبلاغ عنها @audreychauveau pic.twitter.com/asWkzSkeh9 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) March 29, 2020

وتابع:” فيجب على جميع الأخوة والأخوات أخذ الحيطة والحذر من هذه الحسابات التي تستخدم من أجل عمليات نصب واحتيال والإبلاغ عنها”.

شاهد أيضا: “اللهم اشف حبيبي الوليد”.. “شاهد” الأميرة ريما بنت طلال تعلق على فيديو “الأمير النائم” وتثير تفاعلاً واسعاً بما قالته

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك