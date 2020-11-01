الاميرة نوف بنت بندر آل سعود
الاميرة نوف بنت بندر آل سعود
الهدهد

عمليات نصب كبيرة باسم أميرة سعودية من العائلة الحاكمة وهكذا يتم استدراج الضحايا بحيلة “شيطانية”

كتب وطن
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حذر ناشطون بموقع التواصل تويتر من عمليات نصب احترافية، تتم عبر حساب مزعوم بتويتر يحمل اسم الأميرة من العائلة الحاكمة ويدعي أنه يقدم معونات ومساعدات.

 

وفي هذا السياق حذر حساب “” المعروف من حسابات وهمية قال إنها تنتحل شخصية الأميرة نوف بنت بندر آل سعود.

 

وادعى حساب الأميرة السعودية المزيف على “تويتر” أنه يقدم معونات لدعم العائلات المحتاجة وأنه يمول المشاريع الصغيرة و المتوسطة.

 

من جانبه، قال حساب تاريخ “آل سعود” الرسمي: “يجب الحذر منه وعدم تحويل أي مبالغ مالية له أو أي معلومات شخصية”.

 

والغريب في الأمر أن حساب الأميرة “نوف” موثق على الرغم من زيفه كما ذكر النشطاء. وتمكن من تجميع أكثر من 18 ألف متابع.

 

وسبق أن حذر الأمير سلطان بن خالد آل سعود من هذا الحساب وكتب في تغريدة سابقة رصدتها (وطن): “هذا الحساب ينتحل شخصية أميرة. والمشكلة الأكبر أن الحساب موثق ويعرض مساعدات للمتابعين له ويطلب منهم مساعدات على الخاص”

 

وتابع:” فيجب على جميع الأخوة والأخوات أخذ الحيطة والحذر من هذه الحسابات التي تستخدم من أجل عمليات نصب واحتيال والإبلاغ عنها”.

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