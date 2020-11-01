أثار شاب أردني بمحافظة عجلون جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول صوره وهو يرتدي ملابس بدائية مثل “إنسان الغاب”، ويحمل السهم والقوس، كما تفعل شخصية الرسوم المتحركة الشهيرة “طرزان”.

وانتشر صور الشاب المجهول بشكل واسع وسط الأحراش، وأُطلق عليه لقب “طرزان الأردن”، أو “طرزان عجلون”، وسط صدمة الناشطون الذين عبروا عن دهشتهم مما يحمله عام 2020 من مفاجآت وصلت إلى هذا الحد.

ظهر شخص اليوم من بين احراج محافظة عجلون حيث عرف عن نفسه للمواطنين الذين تفاجوا بما شاهدوه بأنه يدعي طرزان! احلوت الأمور!#الأردن pic.twitter.com/5mrDn3bd8K — General Inspector (@GeneralInspect2) October 31, 2020

الناس هسهست

ظهور شخص في أحراش

عجلون يدعي أنه طرزان….

طرزان فرع الأردن….#الوضع_ما_يطمن pic.twitter.com/RKuPOxXEsT — هلا العبادي🇯🇴💙 (@HalaZAlabbadi1) October 31, 2020

ظهور شخص في أحراش عجلون/الاردن يدّعي أنه طرزان

ربنا يعدي هاي السنه على خير pic.twitter.com/ry7pekuj0Y — الدوغمائي محمد 🇸🇦🇯🇴🇦🇪🇧🇭🇸🇩🇱🇧 (@HriMohd) October 31, 2020

وتبين لاحقاً أن هذه الصور تعود لجلسة تصوير لعارض أزياء من مدينة بردرش الكردية، بعدسة المصور العراقي محمد عبدالله.

وأعاد موقع “ناما” الكردي، نشر الصور، مشيراً إلى أن المصور يهوى التصوير الفوتغرافي الذي بدأ به قبل عامين، وتخرج من جامعة دهوك. وعمل في قطاع الازياء لمدة عامين.

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