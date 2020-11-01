طرزان الاردن
طرزان الاردن
حياتنا

مفاجآت 2020.. “شاهد” طرزان يظهر في الأردن ويصدم الأردنيين بما فعله في أحراش عجلون

كتب وطن
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أثار شاب أردني بمحافظة عجلون جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول صوره وهو يرتدي ملابس بدائية مثل “إنسان الغاب”، ويحمل السهم والقوس، كما تفعل شخصية الرسوم المتحركة الشهيرة “طرزان”.

 

وانتشر الشاب المجهول بشكل واسع وسط الأحراش، وأُطلق عليه لقب “طرزان الأردن”، أو “”، وسط صدمة الناشطون الذين عبروا عن دهشتهم مما يحمله عام 2020 من مفاجآت وصلت إلى هذا الحد.

 

وتبين لاحقاً أن هذه الصور تعود لجلسة تصوير لعارض أزياء من مدينة بردرش الكردية، بعدسة المصور العراقي محمد عبدالله.

 

وأعاد موقع “ناما” الكردي، نشر الصور، مشيراً إلى أن المصور يهوى التصوير الفوتغرافي الذي بدأ به قبل عامين، وتخرج من جامعة دهوك. وعمل في قطاع الازياء لمدة عامين.

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