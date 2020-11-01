تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت، من ضبط عدد من الشباب والفتيات، في أحد الشاليهات، أثناء إقامتهم “عيد الهالوين” الذي يُصادف في عدة دول نهاية شهر أكتوبر.

ونقلت وسائل إعلام كويتية، أنه تم مداهمة الشاليه وضبط المحتفلين متلبسين في سهرة أطلقوا عليها اسم “سهرة الأشباح”.

ضبط مجموعة شباب وفتيات أقاموا سهرة ماجنة في شاليه بعد مداهمتهم متلبسين بملابس ترمز لـ«عبدة الشيطان» pic.twitter.com/ZycRrD1TVk — خبر عاجل (@Breakingkw) October 31, 2020

وظهر المتهمون بفيديو آخر وهم يرتدون أزياء “عبدة الشيطان”، وبعضهم عراة، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة بتهمة إقامة سهرة ماجنة والترويج للفاحشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن قام رجال إدارة مباحث الآداب بوزارة الداخلية، بإيقاف ثلاث حفلات لـ “الهالوين” العام الماضي. بتهمة إقامة حفلات غير قانونية، وأحالوا أصحابها والقائمين عليها إلى جهات الاختصاص تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولم يقتصر الاحتفال بعيد الهالوين على مستوى بعض الأفراد والأوكار المجهولة. بل قامت إحدى الفنادق الكبيرة والمشهورة في الكويت بإحياء حفل تنكري بمناسبة “الهالوين”. ما أشعل موجة غضب كبيرة في الكويت حينها، وطالب الكويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وزارتي الداخلية والإعلام للتصدي لتلك الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي.

وتحذر وزارة الداخلية في الكويت دائماً من إقامة حفلات غير قانونية، والتي تُقابل بردود فعل غاضبة بسبب دخول هذه المظاهر الغريبة. وتأثيرها على العادات والتقاليد وهوية المجتمع الكويتي.

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