أثارت تغريدة تطاول فيها الكاتب السعودي البذيء خالد الزعتر، على قطر، غضباً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين إياه بترويج الأكاذيب لإرضاءً لأولياء نعمته وأسياده في قصور الرياض وأبوظبي، مما دفعهم للرد عليه وإلجامه.

ودعا خالد الزعتر، للتدخل العسكري في قطر، قائلاُ في تغريدة رصدتها “وطن“: “قطر تجردت بالكامل من ملابس عروبتها ولم يعد شيء يستر عورتها، واعتادت على الجلوس في أحضان تركيا وإيران، لابد من تدخل عسكري عربي يستر عورة هذه الإمارة الصغيرة”.

#قطر تجردت بالكامل من ملابس عروبتها ولم يعد شيء يستر عورتها وإعتادت على الجلوس في أحضان #تركيا وإيران ، لابد من تدخل عسكري عربي يستر عورة هذه الإمارة الصغيرة ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) November 1, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألجموا الكاتب السعودي، متسائلين عن دور السعودية في نصرة القضايا العربية والإسلامية، مستنكرين الهجوم المنظم الذي يقوده الذباب الإلكتروني ضد قطر، خاصة في ظل الحديث عن مصالحة خليجية مرتقبة.

وقال حساب باسم “أبو محمد”: ” قطر عربيه خليجية حتى لو كان هناك اختلاف في السياسات ورابط الدين والنسيج الاجتماعي والدم أكبر من كل شيء”.

قطر عربيه خليجيه حتي لو كان هناك اختلاف في السياسات ورابط الدين والنسيح الاجتماعي والدم اكبر من كل شي — ابو محمد (@nasser241900) November 1, 2020

وقال مغرد آخر: “وانا اعتقد انه ان الاوان للبصق على وجهك حتى نستر عورات لسانك”.

وانا اعتقد انه ان الاوان للبصق على وجهك حتى نستر عورات لسانك — EIA (@5DYSLT) November 1, 2020

وأضاف آخر: “قطر يمكن العلاقات سيئة لكن يجمعنا الدم الخليجي واكيد ضد فكرتك”.

https://twitter.com/Fale7_511it/status/1322733096211521536

وقال حساب باسم خفيف الظل: “هذا تحريض واضح على دولة خليجية عضوه في مجلس التعاون ولكن يالزعتري نعرف الالم الي يشعر فيه معزبك محمد زايد رغم انك سعودي رخيص مشري بالمال والالم هو ان قطر مع المملكة ماشين في الانفتاح دون امارة الشره وراح تجلس هيا لوحدها منبوذه ومن بعدها راح نعلمها وضعها وحجمها الحقيقي”.

هذا تحريض واضح على دولة خليجية عضوه في مجلس التعاون ولكن يالزعتري نعرف الالم الي يشعر فيه معزبك محمد زايد رغم انك سعودي رخيص مشري بالمال والالم هو ان قطر مع المملكة ماشين في الانفتاح دون امارة الشره وراح تجلس هيا لوحدها منبوذه ومن بعدها راح نعلمها وضعها وحجمها الحقيقي — خفيف الظل (@QtrSofH) November 1, 2020

وقال أبو منيف: “بعران الامارات والسعودية والبحرين أحذية وقفزات لإسرائيل والصهاينة وايران يمتلكون سلاح لاكن بيد حريم، ست سنوات وأنصار الله يزادوا قوه كلما أشتد عليهم الحرب وأشتحط الخليج أزداوا قوه لا تفكروا تواجهوا قطر فسوف تمحيكم من الخريطة قطر قائده الأمه الإسلامية”.

بعران الامارات والسعوديه والبحرين أحذيه وقفزات لاسرائيل والصهاينه وايران

يمتلكون سلاح لاكن بيد حريم

ست سنوات وأنصار الله يزادوا قوه كلما أشتد عليهم الحرب وأشتحط الخليج أزداوا قوه

لاتفكروا تواجهوا قطر فسوف تمحيكم من الخريطه قطر قائده الامه الاسلاميه — ابو منيف (@85quPX9qZPAgJRK) November 1, 2020

وتأتي دعوة الكاتب السعودي، متناسقة مع ما كشفه الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، عن وجود مخططات ونية مبيتة لغزو بلاده عسكرياً من قبل دول الحصار انطلقت في وقت أبكر من اندلاع الأزمة التي سببتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأكد أن “هناك أدلة استخباراتية وثقها رؤساء دول تثبت نية للقيام بغزو عسكري لدولة قطر”. قبل فرض الدول الأربع حصاراً على الدوحة، في يونيو/ حزيران 2017.

وعاد وزير الدولة القطري لشرح تفاصيل الأزمة قبل اندلاعها بشكل مباشر، مستعرضاً تفاصيل تكشف لأول مرة بشكل رسمي. توثق المعلومات المتداولة عن نية دول الحصار غزو قطر.

وقال العطية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن موقفه الداعم لدول الحصار. بعد لحظات من اكتشافه الحقيقة، وتشكل الصورة الكاملة للمشهد.

وشدد العطية أن “علاقات قطر وأمريكا لا تحكمها تحركات مراكز بحثية من دول أجنبية. بل هي علاقة تحالف استراتيجي مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

وتابع أن “معادلة العلاقة القطرية مع الولايات المتحدة، مبنية على أسس متينة، ومسنودة بتوافقات عدة. مع مؤسسات راسخة، وهو ما أربك دول الحصار”.

وتحدث الوزير القطري بشكل صريح عن تغير موقف دونالد ترامب الذي أدرك سريعاً عمق العلاقة بين واشنطن والدوحة.

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