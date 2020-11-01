سيرين عبدالنور ترتدي فستانا بلا بطانة شبيه بفستان رانيا يوسف
سيرين عبدالنور ترتدي فستانا بلا بطانة شبيه بفستان رانيا يوسف
حياتنا

عدوى الفستان الفاضح “بلا بطانة” تنتقل من رانيا يوسف وابنتها للفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور!

كتب وطن
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اثارت الفنانة اللبنانية جدلاً بعد ظهورها مرتديةً فستاناً “بلا ” شبيه بالفستان الذي ارتدته الفنانة المصرية في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018.

ولفت متابعون الى ان الجزء السفلي من سيرين عبدالنور يشبه الى حد ما فستان رانيا يوسف والذي أثار ضجةً واسعة وصلت حدّ محاكمة الفنانة بتهمة الفعل الفاضح والإساءة للمرأة المصرية. قبل التنازل عن التهمة لاحقاً.

وتعمّدت استفزاز المتابعين خلال حفل اختتام السينمائي بنسخته الرابعة. عبر ابنتها “” التي ارتدت الفستان “بلا بطانة” وظهرت به الى جانب والدتها في ختام المهرجان .

وقالت نانسي: أنا ارتدي الفستان اللي عمال قلبان، ومش بتدايق من التعليقات السلبية على ماما لأنها داخلة تعمل عرض بالفستان على السجادة الحمراء”.

وخلال أيام مهرجان السينمائي، ظهرت رانيا يوسف بإطلالات جرئية، كانت آخرها ارتداؤها فستاناً كشف عن “سرّتها”. وصدرها بشكل فاضح، الأمر الذي اثار تعليقات غاضبة من المتابعين .

وهاجم بعض المعلقين رانيا يوسف، وقالوا إنّ الأجدر بها أن “تخجل” على نفسها من هكذا ظهور بملابس “مخزية” تكشف مفاتنها. فيما اشار اخرون الى أن تعمدها اثارة الجدل لتصبح “ترند الأخبار”.

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