عدوى الفستان الفاضح “بلا بطانة” تنتقل من رانيا يوسف وابنتها للفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور!

اثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور جدلاً بعد ظهورها مرتديةً فستاناً “بلا بطانة” شبيه بالفستان الذي ارتدته الفنانة المصرية رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018.

ولفت متابعون الى ان الجزء السفلي من فستان سيرين عبدالنور يشبه الى حد ما فستان رانيا يوسف والذي أثار ضجةً واسعة وصلت حدّ محاكمة الفنانة بتهمة الفعل الفاضح والإساءة للمرأة المصرية. قبل التنازل عن التهمة لاحقاً.

وتعمّدت رانيا يوسف استفزاز المتابعين خلال حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الرابعة. عبر ابنتها “نانسي” التي ارتدت الفستان “بلا بطانة” وظهرت به الى جانب والدتها في ختام المهرجان .

وقالت نانسي: أنا ارتدي الفستان اللي عمال قلبان، ومش بتدايق من التعليقات السلبية على ماما لأنها داخلة تعمل عرض بالفستان على السجادة الحمراء”.

وخلال أيام مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت رانيا يوسف بإطلالات جرئية، كانت آخرها ارتداؤها فستاناً كشف عن “سرّتها”. وصدرها بشكل فاضح، الأمر الذي اثار تعليقات غاضبة من المتابعين .

وهاجم بعض المعلقين رانيا يوسف، وقالوا إنّ الأجدر بها أن “تخجل” على نفسها من هكذا ظهور بملابس “مخزية” تكشف مفاتنها. فيما اشار اخرون الى أن تعمدها اثارة الجدل لتصبح “ترند الأخبار”.

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