سالي مشهورة سعودية تستعبد شابا سناب شات
مشهورة سعودية تستعبد شابا
حياتنا

“شاهد” مشهورة سعودية “تستعبد” شاباً وتطلب منه أن يحبو كالكلب في أحد المطاعم الشهيرة وأمام المارة!

كتب وطن
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أثارت إحدى مشهورات “” بالسعودية التي تُدعى ، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لها وهي تأمر شاب بالتصرف كأنه في مكان عام.

 

ويظهر بالفيديو المتداول، والذي رصدته “وطن”، مشهورة “سناب شات” سالي وهي تقول للشاب: “أريدك أن تحبو خلف هذه”.

 

ويبدأ الشاب بالحبو على يديه وقدميه كالكلاب، وسط ضحكات “سالي” وصديقاتها، وأرفقت المقطع بتعليق: “بموت قتلني قتلني”.

 

وأثار المقطع غضب المُتابعين الذين رأوا أن هذا التصرف ليس إساءة للشاب فحسب، بل إساءة لكافة المجتمع، ويحمل الكثير من الإهانة، مُطالبين بإيقاف حسابها والاعتذار.

 

واقترح بعضهم أن يُصبح التجنيد إجبارياً في المملكة، ليسترجل ذكورها قليلاً.

 

الجدير ذكره أنه منذ صعود ولي العهد السعودي إلى سدّة الحكم في البلاد، يشهد المجتمع السعودي ظواهر غريبة ودخيلة لم يكن يعرفها في ظلّ سياسة الإنفتاح التي انتهجها “ابن سلمان”، بعد تغييبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحلال هيئة الترفيه مكانها.

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تعليق 1
  1. مجنون يقول

    السلام على من يقراء
    لا ارى عجبا في الركوع اذ أن الركوع يدل عن تعبير بالموافقة .
    ألا ان الموافقة تكون
    برغبة من فاعلها كالركوع الى الله.
    والا من الخوف فيركع استجابة الى جلاده
    أو من حاكم مستبد. حتى ينجو من عقوبته الجاءرة
    أو الى محتال حتى ينال رغيته . والسلام

    الرد

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