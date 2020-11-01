“شاهد” مشهورة سعودية “تستعبد” شاباً وتطلب منه أن يحبو كالكلب في أحد المطاعم الشهيرة وأمام المارة!

أثارت إحدى مشهورات “سناب شات” بالسعودية التي تُدعى سالي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لها وهي تأمر شاب بالتصرف كأنه كلب في مكان عام.

ويظهر بالفيديو المتداول، والذي رصدته “وطن”، مشهورة “سناب شات” سالي وهي تقول للشاب: “أريدك أن تحبو خلف هذه”.

ويبدأ الشاب بالحبو على يديه وقدميه كالكلاب، وسط ضحكات “سالي” وصديقاتها، وأرفقت المقطع بتعليق: “بموت قتلني قتلني”.

شاب يتحول لكلب بأمر من إحدى مشاهير السناب !!

pic.twitter.com/Fe2bAQgkt4 — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) October 31, 2020

وأثار المقطع غضب المُتابعين الذين رأوا أن هذا التصرف ليس إساءة للشاب فحسب، بل إساءة لكافة المجتمع، ويحمل الكثير من الإهانة، مُطالبين بإيقاف حسابها والاعتذار.

ياحيف على الرجال بس

اعتقد ان التجنيد الاجباري أصبح ضرورة لابد منها

لعل بعض …. يسترجلون — SuLiMaN 🇸🇦 (@S_alotiby) October 31, 2020

هذي الحركة مو إساءة وإهانة لنفسه فقط

هذي إساءة للناس الموجودين والمجتمع!!! هل ترضون يوم من الأيام تطلعون تتعشون مع أهلكم وفجأة أحد جمبكم يهوهو!!!؟ هذا شي مربك ومريع وإذا رضيتوا بهذا فما راح يوقف الرعب لهذا الحد هالمرة يحبي بملابسه بكرة يحبي بالكستوم كامل — . (@4jafox) October 31, 2020

بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالةٍ ف النار .. حركات غبيه ومواضيع مالها داعي إثارة جدل وفتن ياكرهي بس https://t.co/JawRGqrgjm — النّـد. (@_00N_I) October 31, 2020

واقترح بعضهم أن يُصبح التجنيد إجبارياً في المملكة، ليسترجل ذكورها قليلاً.

ياحيف على الرجال بس

اعتقد ان التجنيد الاجباري أصبح ضرورة لابد منها

لعل بعض …. يسترجلون — SuLiMaN 🇸🇦 (@S_alotiby) October 31, 2020

تخيل عيالك يكبرون ويشوفونك كذا https://t.co/X4sdxRZAiQ — 🇸🇦زيد الحربي #كابتن مرسول (@Zezo329194) October 31, 2020

الجدير ذكره أنه منذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سدّة الحكم في البلاد، يشهد المجتمع السعودي ظواهر غريبة ودخيلة لم يكن يعرفها في ظلّ سياسة الإنفتاح التي انتهجها “ابن سلمان”، بعد تغييبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحلال هيئة الترفيه مكانها.

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