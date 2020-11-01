“شاهد” ماذا حدث بين شبان داخل أحد المجمعات التجارية في الكويت وأغضب الكويتيين!!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت فيديو لمشاجرة نشبت في أحد المجمعات التجارية.

وذكر حساب “تفتيش الكويت” عبر “تويتر” في تعليقه على المشاجرة أن كثرة المشاجرات بالمجمعات التجارية وغيرها، لأنها اصبحت المتنفس الوحيد لهم بعد قرار منع التخييم .

فيما أشار مغردون إلى أنّ سبب المشكلة ليس منع التخييم بل السبب يتعلق بالأخلاق و التربية.

ورآى آخرون أنّ ما اعتبروها “ظاهرة العنف” في الكويت تحتّم على الشعب الكويتي أن يقف ضدّها بقوة .