شجار في الكويت
شجار في الكويت
Videoفيديو

“شاهد” ماذا حدث بين شبان داخل أحد المجمعات التجارية في الكويت وأغضب الكويتيين!!

كتب وطن
0

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو لمشاجرة نشبت في أحد .

وذكر حساب “تفتيش الكويت” عبر “تويتر” في تعليقه على المشاجرة أن كثرة المشاجرات بالمجمعات التجارية وغيرها، لأنها اصبحت المتنفس الوحيد لهم بعد قرار منع التخييم .

فيما أشار مغردون إلى أنّ سبب المشكلة ليس منع التخييم بل السبب يتعلق بالأخلاق و التربية.

ورآى آخرون أنّ ما اعتبروها “ظاهرة العنف” في الكويت تحتّم على الشعب الكويتي أن يقف ضدّها بقوة .

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بينما أغرق ابن زايد الإمارات بخمور ومنتجات إسرائيل.. الكويت جعلت متجر يبيع سلع…

حياتنا

صور ومقاطع فاضحة تنتشر على مواقع التواصل في الكويت وتحدث ضجة .. هذا هو ناشرُها ومصيره…

حياتنا

آلاف الدنانير في القمامة.. ما فعله مقيم مصري بالكويت وضع الشرطة في…

الهدهد

هذا ما تجنيه الكويت من المصريين.. “شاهد” مصريان يُحولان الشارع إلى…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.