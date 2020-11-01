وسيم يوسف
وسيم يوسف
الهدهد

“شاهد” المهرج وسيم يوسف ينصر ماكرون ويتهم الإسلام بـ الارهاب وهذا هو دليله على ما يقوله!

كتب وطن
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نصر الداعية الأردني المجنس إماراتيا، والمعروف بقربه من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيسها إيمانويل ماكرون على حساب الإسلام والنبي محمد، معتبراً أن الدين الإسلامي لا يتدخل في أمر مقاطعة البضائع.

 

وقال وسيم يوسف المعروف بـ”طبال عيال زايد”، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “ديني لا يتدخل في أمر المقاطعة ولا علاقة له بما تريد أن تشتريه، وديني له علاقة أن تنسب فعلك وإساءتك وإرهابك ودعمك للإرهاب للدين، لماذا دائما تشعرون الآخر نحن دين انتقام”.

 

وأضاف يوسف: “شتمك سبك أساء لك اعكس صورة مشرقة عن رسول لله اما ان تقتل وتسفك الدماء فهذا خطأ، هذه الدنيا تشتم دينهم سيسبون دينك، هم يتهمونكم بالإرهاب لما يروا عندكم من أحزاب كحزب الله وحماس”.

 

واستدرك: “لكن عندما تخرج وتقول انا مسلم وأرفض هذه الإساءة وأن تقول انا مسلم وارفض الإساءة لعيسى عليه السلام سيسمعك المسيحي ويبدي فرحه بكلامه، نحن أمة من داخلنا نقتل بعضنا البعض باسم الدين ونحن من أساء لديننا وليس هم، حسنوا أنفسكم واعكسوا صورة دينكم ثم لكم الحق الحديث عمن أساء”.

 

وفي السياق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو موجهين اتهامات لوسيم يوسف بالإساءة للإسلام وعدم الانتصار للنبي محمد، معتبرين أن ما صرح به جاء لإرضاء أولياء نعمته وأسياده من حكام والسعودية.

الجدير ذكره، أن حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية قادتها قطر والكويت، وذلك بعد نشر صور كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، وتصريحات إيمانويل ماكرون بشأن الإسلام واتهامه للمسلمين بالإرهاب، الأمر الذي أثار غضباً بالعالم الإسلامي.

 

وتعمدت كلاً من والإمارات الصمت على الإساءة الفرنسية للدين الإسلامي والنبي محمد، فيما أبديتنا دعماً لفرنسا في مواجهة حمل ، الأمر الذي يعكس توجه تلك الدول نحو محاربة الدين الإسلامي.

اقرأ أيضا: وسيم يوسف “كلب ابن زايد النابح” جاءه الأمر بمهاجمة قطر فنسي أنه شيخ وربما “شيطان العرب” هو من يردح من حسابه

 

 

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