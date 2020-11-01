“شاهد” المهرج وسيم يوسف ينصر ماكرون ويتهم الإسلام بـ الارهاب وهذا هو دليله على ما يقوله!

نصر الداعية الأردني المجنس إماراتيا، وسيم يوسف والمعروف بقربه من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون على حساب الإسلام والنبي محمد، معتبراً أن الدين الإسلامي لا يتدخل في أمر مقاطعة البضائع.

وقال وسيم يوسف المعروف بـ”طبال عيال زايد”، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “ديني لا يتدخل في أمر المقاطعة ولا علاقة له بما تريد أن تشتريه، وديني له علاقة أن تنسب فعلك وإساءتك وإرهابك ودعمك للإرهاب للدين، لماذا دائما تشعرون الآخر نحن دين انتقام”.

المهرّج @waseem_yousef يزعم أن #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية لا علاقة لها بالدين، داعياً إلى مواجهة الشتائم بالتسامح حتى لا يبدو الإسلام دين انتقام، مبرّراً النظر إلى الإسلام بوصفه إرهابياً بوجود #حماس، وجماعات يقتل بعضها بعضاً، بحسب زعمه.

نقول له ولمن يعلفه:#مستمرون_في_مقاطعة_فرنسا pic.twitter.com/j5QEhsoPrQ — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) November 2, 2020

وأضاف يوسف: “شتمك سبك أساء لك اعكس صورة مشرقة عن رسول لله اما ان تقتل وتسفك الدماء فهذا خطأ، هذه الدنيا تشتم دينهم سيسبون دينك، هم يتهمونكم بالإرهاب لما يروا عندكم من أحزاب كحزب الله وحماس”.

واستدرك: “لكن عندما تخرج وتقول انا مسلم وأرفض هذه الإساءة وأن تقول انا مسلم وارفض الإساءة لعيسى عليه السلام سيسمعك المسيحي ويبدي فرحه بكلامه، نحن أمة من داخلنا نقتل بعضنا البعض باسم الدين ونحن من أساء لديننا وليس هم، حسنوا أنفسكم واعكسوا صورة دينكم ثم لكم الحق الحديث عمن أساء”.

وفي السياق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو موجهين اتهامات لوسيم يوسف بالإساءة للإسلام وعدم الانتصار للنبي محمد، معتبرين أن ما صرح به جاء لإرضاء أولياء نعمته وأسياده من حكام الإمارات والسعودية.

حركات راقصة وليس ذو علم pic.twitter.com/ZgVazWgljv — رحال (@xx11990) November 2, 2020

هاك أخي مقطع لحقيقة وسيم يوسف 👇 pic.twitter.com/twhdCjVnvy — أبو أسيد (@XxLX91BHJSfaoWv) November 2, 2020

فرنسا أعادت نشر الصور بناء على نصائح مبز بعد فشل حملة المقاطعة السعوماراتية لتركيا وبعد فشل فرنسا في إيقاف تركيا في ليبيا وشرق المتوسط،حيث رفضت اليونان خوض حرب ضد تركيا فأشعلتها فرنسا في أذربيجان خاصرة تركيا بواسطة مطيّتها أرمينيا، ففشلت كل هذه المكائد التي هدفها نهب ثروات بلادنا — Duqmaq جمال الدين دقماق (@Duqmaq5) November 2, 2020

اذا كان هو نفسه لا يقبل الاساءة الي سيده بن زايد ولا يتسامحون ويقلبون الدنيا فكيف رضت انفسهم ان نتسامح في حق رسولنا الكريم وديننا الحنيف قوم بُهت تعساً لهم وسوء مقام — وجــٓــــد الحــٓـــاج (@ah_ffl) November 2, 2020

والله اعلم اذا فتحنا المعجم العربي لتعريف كلمة "اِمعة" ستجد صورته — Mahmoud Bader (@mb19125) November 2, 2020

الجدير ذكره، أن حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية قادتها قطر والكويت، وذلك بعد نشر صور كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الإسلام واتهامه للمسلمين بالإرهاب، الأمر الذي أثار غضباً بالعالم الإسلامي.

وتعمدت كلاً من السعودية والإمارات الصمت على الإساءة الفرنسية للدين الإسلامي والنبي محمد، فيما أبديتنا دعماً لفرنسا في مواجهة حمل مقاطعة المنتجات الفرنسية، الأمر الذي يعكس توجه تلك الدول نحو محاربة الدين الإسلامي.

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