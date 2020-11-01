“شاهد” “العجب العجاب” في أزمير التركية بعد الزلزال المدمر.. السفن على الأرض والبحر بلا ماء

تداول ناشطون بمواقع التواصل في تركيا مقطعا مصورا تسبب في صدمة وذهول لكل من رآه، حيث انخفض ماء البحر بعد زلزال أزمير المدمر وباتت السفن ترسو على الأرض حيث اختفى الماء.

مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) وثق ظاهرة غريبة على سواحل مدينة أزمير بتركيا، حيث انخفض منسوب مياه البحر في أزمير التركية بعد الزلزال المدمر بشكل ملحوظ.

وتراجعت المياه عن الرصيف بأكثر من 150 مترًا ، في ما استقرت المراكب البحرية على الأرض.

والجمعة، هز زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس “ريختر” ولاية إزمير بغرب تركيا. تسبب في انهيار عدد من المباني ووقوع عشرات الإصابات والوفـيات.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية. أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 58 قتيلًا، بينهم حالة غرق، وأُصيب 896 آخرين بجروح.

هذا ولا تزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال، ما يجعل أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.

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